Árbitro que errou contra o São Paulo é afastado após pressão tricolor

Em comunicado, a Federação Paulista de Futebol anunciou o afastamento do trio de árbitros

O trio de arbitragem do jogo entre e foi afastado pela Federação Paulista de Futebol depois dos erros claros, principalmente contra o Tricolor.

Em nota emitida nesta terça-feira (2), a FPF comunicou o afastamento do árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro e os auxiliares Vitor Carmona Metestaine e Enderson Emanoel Turbiani da Silva, pelo que a Federação considerou como “erros inaceitáveis”.

Foram quatro os erros cometidos por ele, na visão da própria FPF - dois gols de Alexandre Pato que foram mal anulados e dois pênaltis, também a favor do São Paulo, que não foram marcados.

Os erros tiveram bastante repercussão com a torcida, principalmente nas redes sociais. O ex-jogador Diego Lugano, hoje Superintendente de Relações Internacionais do clube, foi ao Twitter reclamar da arbitragem, assim como vários torcedores.

Noite de bom futebol e má “sorte”. Anulação de dois gols MUITO legais. Fáceis de apitar. Dois pênaltis da mesma forma EVIDENTES. Passa impressão que querem o VAR - e os coleguinhas do VAR empregados. pic.twitter.com/3gunqjBsWd — Diego Lugano (@DiegoLugano) February 4, 2020

Na nota, a Federação ainda lamentou os erros cometidos pelo trio, confira na íntegra:

“A Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol vem a público se pronunciar sobre a arbitragem do jogo São Paulo x Novorizontino, ocorrido nesta segunda-feira.

1-) Foram identificados quatro erros capitais na arbitragem da partida: dois gols mal anulados e dois pênaltis não marcados, todos a favor do São Paulo Futebol Clube;

2-) Prontamente, após o jogo, a Comissão de Arbitragem conversou com a equipe do jogo, que admitiu os erros e se desculpou por eles;

3-) Nesta manhã, após reunião, esta Comissão decidiu afastar os membros da equipe de arbitragem da partida por considerar que os erros cometidos são inaceitáveis. Todos os membros da equipe passarão por reciclagem, com apoio psicológico, técnico e físico;

4-) Aos torcedores, jogadores, comissões técnicas e dirigentes dos clubes, lamentamos os erros cometidos por esses profissionais. Reiteramos que a Comissão de Arbitragem da FPF trabalha para que as partidas ocorram com a menor interferência da arbitragem, apenas para mediar um grande espetáculo: o futebol protagonizado por seus atletas. Erros eventuais acontecem com todos. Mas erros crassos não são admitidos e deverão ser corrigidos.”