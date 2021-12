Quando Daniel Alves estreia pelo Barcelona?

Acertado com o Barcelona desde agosto, Daniel Alves ainda não pôde fazer sua (re)estreia pelo clube, uma vez que foi contratado com a janela de transferências da Europa já fechada. No entanto, isso pode mudar em breve, uma vez que o time catalão vai disputar um jogo extra oficial.

Sem entrar em campo desde o dia 10 de setembro, quando defendeu a seleção brasileira, Daniel Alves passou por muita coisa neste tempo. Ele deixou de se reapresentar ao São Paulo, acertou sua saída do clube paulista, recusou ofertas de contratação, decidiu fazer uma pausa pelo resto do ano e, por fim, foi contratado para voltar ao Barcelona.

No entanto, mesmo contratado pelo clube em que passou grande parte de sua carreira, entre 2008 e 2016, ele ainda não conseguiu entrar em campo. Isso porque não pôde ser inscrito pelo Barcelona, uma vez que a janela de transferências já estava fechada no momento do acerto, então, para partidas oficiais, ele precisa esperar até o novo momento de mercado, em janeiro, para ser regularizado. No entanto, a estreia pode vir antes.

Quando Daniel Alves vai estrear pelo Barcelona?

O brasileiro foi relacionado para um amistoso entre o Barcelona e o Boca Juniors, nesta terça-feira (14), pela Maradona Cup, em homenagem ao ex-jogador de ambos os clubes, falecido em novembro de 2020. Por não se tratar de um jogo oficial, ele está liberado para jogar, então só depende, agora, da vontade e da estratégia de seu ex-companheiro e agora técnico, Xavi Hernández.

📋 A lista de convocados para a Maradona Cup. pic.twitter.com/BJdEwMmmcP — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) December 12, 2021

A estreia oficial, por outro lado, deve ser já em janeiro, quando ele vai poder ser inscrito pelo Barcelona. No momento em que entrar em campo oficialmente, Daniel Alves, que completará 39 anos em maio, já vai bater um recorde, o de jogador mais velho a defender o Barcelona, superando o goleiro José Manuel Pinto, que jogou pelo clube aos 38 anos e 6 meses - na linha, o mais velho foi Ramón Alexanko, aos 37 anos e um mês.