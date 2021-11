Ligação de Xavi e interesse mexicano: os bastidores da volta de Dani Alves ao Barcelona

Dani Alves está de volta ao Barcelona após cinco anos longe do clube. O lateral brasileiro deixou o Camp Nou em 2016 contra sua vontade e, aos 38 anos, decidiu voltar com a aprovação do novo treinador da equipe, que foi seu parceiro nos grandes títulos conquistados, Xavi Hernández.

O lateral desejava voltar ao clube espanhol e, como tal, avisou os dirigentes da sua vontade. Em um primeiro momento, a diretoria da equipe não planejava contratar o jogador, porém, o novo treinador entrou em contato com o jogador e solicitou sua contratação.

Em meados de setembro, Dani Alves rescindiu seu contrato com o São Paulo após duas temporadas no Morumbi. O lateral, que até jogou como ala e meio-campista pelo São Paulo, estava com tanta vontade de voltar à Europa que rejeitou duas ofertas do futebol mexicano, sendo uma delas com garantia de dois anos de contrato.

Com isso, o lateral e a diretoria do Barça realizaram os primeiros contatos em outubro. O jogador sinalizou apenas sua vontade de retornar ao clube, e ainda, que era indiferente em relação ao salário. Após os primeiros contatos, o Barcelona concordou em se reunir com os representantes do jogador, porém, a vinda do brasileiro dependia dos resultados da Champions League, do El Clásico e do futuro de Ronaldo Koeman, que ainda era treinador.

Até dia 27 de outubro, data que Koeman foi demitido, a negociação do Barça com o jogador estava emperrada. No entanto, a chegada de Xavi mudou tudo, com as negociações sendo retomadas. Ainda assim, quando as partes chegavam perto de um acordo, o diretor esportivo, Ramón Planes, comunicou sua renúncia do cargo e a reunião foi suspensa.

Houve alguém, porém, que não quis mais adiar a decisão. Dani Alves estava em Portugal quando recebeu uma ligação de Xavi. O treinador queria o jogador no vestiário do clube o mais rápido possível. Fato é que não houve negociação, mas sim uma única proposta que o brasileiro aceitou de olhos fechados para realizar, mais uma vez, seu sonho de retornar ao clube espanhol.

Agora, o lateral está de volta ao time espanhol e vestirá a camisa 8, porém, só poderá jogar em janeiro de 2022. Até lá, Dani Alves terá um papel importante no vestiário do Barcelona com sua experiência do futebol e do clube.