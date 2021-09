Daniel Alves decide ficar parado até dezembro e prioriza volta ao futebol europeu

Lateral decidiu treinar por conta própria a espera da janela de transferências em janeiro

Após encerrar as negociações com o Fluminense, Daniel Alves ficará sem jogar pelo menos até dezembro. O Lateral vai aguardar a abertura dos principais mercados de transferências, mais precisava o europeu.

Através de uma de duas redes sociais, o jogador confirmou que optou por não acertar com nenhum clube até dezembro e garantiu que não foi por motivos financeiros.

"Venho aqui comunicar que optei por não assinar com nenhum clube para o resto do ano", escreve Daniel Alves em sua conta de Instagram. Sonho de Copa do Mundo em 2022 fica muito ameaçado? pic.twitter.com/axSYmximDv — Goal Brasil (@GoalBR) September 24, 2021

Aos 38 anos, Dani Alves esteve perto do Fluminense, que tratou com otimismo e até preparou o anúcio do jogador na última quinta-feira (23). O time carioca oferecia um salário de 700 mil fixo mais variáveis e um contrato até 2 anos, com cláusula de liberação caso chegasse uma oferta da Europa. O lateral pediu R$ 1 milhão e recusou a oferta Tricolor.

Além do Fluminense, Internacional, Flamengo e Athletico-PR também demonstraram interesse no jogador, que não avançou nas conversas. Dani também recusou ofertas do Qatar e decidiu ficar longe dos gramados nos próximos três meses. O jogador manterá a forma física com ajusta de especialistas e vai priorizar o retorno ao futebol europeu em janeiro.

Nesta sexta-feira (24), durante entrevista coletiva, Tite foi questionado sobre a ausência de Daniel Alves na lista e relatou uma conversa que teve com o lateral.

Mais artigos abaixo

"Na última convocação nós conversamos com ele, e colocamos todos os aspectos que ele traz e que o remete à Seleção Brasileira. Tive um contato com o Dani por mensagem, não vou dizer o que é porque não me sinto no direito, mas há, sim, uma torcida para que ele encontre o seu melhor caminho. Ele é importante não só para a Seleção, mas também para o futebol brasileiro. É um jogador com a característica e a liderança que tem, e com o trabalho que executa, com a longevidade que tem e mantendo-se em alto nível, e a conquista de títulos corrobora tudo isso. Eu tenho um respeito muito grande por ele. Mas tem também a concorrência entre ele e todos os outros", disse o treinador.

"Nós, da comissão técnica, estamos torcendo para que essa situação seja conduzida da melhor forma possível, que ele tenha luz e encontre o seu caminho, e que vá competir juntamente com o Danilo, Emerson, Gabriel Menino, Fagner, com o Vanderson que está surgindo… enfim, com uma série de atletas importantes que estão brigando pelo seu espaço. Competir de uma forma leal é bom", completou.