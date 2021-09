Dani Alves deixa o São Paulo em adeus 'silencioso' e sem homenagens

Nenhum membro do elenco do Tricolor publicou mensagem citando o atleta desde sua saída do Morumbi

Daniel Alves está fora do São Paulo. Agora, oficialmente. A rescisão do lateral-direito com o Tricolor foi publicada no BID da CBF, nesta terça-feira (21), por volta das 17h (de Brasília), e o atleta está livre no mercado. Mas o que surpreendeu mesmo foi a postura do clube após o acordo ser sacramentado.

É normal que funcionários que deixem a equipe paulista recebam, no mínimo, uma mensagem de agradecimento nas redes sociais. O treinador Fernando Diniz, demitido no último mês de janeiro, por exemplo, recebeu mensagem publicada nas redes e foi agradecido pela postura e dedicação. O mesmo aconteceu com o ex-executivo de futebol, Alexandre Pássaro, extremamente questionado pela torcida.

Dani Alves, por outro lado, não é citado nas redes do São Paulo a quase uma semana. A última menção ao atleta aconteceu em 16 de setembro de 2021, quando foi firmado o acordo para a sua rescisão de contrato. Desde então, nada.

NOTA OFICIAL



O São Paulo Futebol Clube comunica que na data de hoje foi firmado um acordo para a rescisão do jogador Daniel Alves, que tinha vínculo com o clube até dezembro de 2022. pic.twitter.com/s7P18TtG5x — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 17, 2021

Até seria de se esperar que o jogador não fosse muito bem visto pelos lados do Morumbi. Afinal de contas, saiu pela porta dos fundos após série de atritos com a diretoria. Mas o elenco do Tricolor também não parece estar com vontade de se despedir do antigo companheiro.

Nenhum jogador do elenco do São Paulo publicou mensagem (ou stories, que seja), se despedindo do atleta, tido como líder em certo momento no vestiário do Morumbi. Mais do que isso: o nome de Daniel Alves nem citado foi pelo resto do elenco, desde que acertou a sua saída do clube.

Após a vitória sobre o Atlético-GO, neste último domingo (22), inclusive, o volante Luan, um dos destaques da partida, deu uma declaração interpretada como "indireta" para Dani por parte da torcida, em entrevista coletiva, ao ser perguntado sobre a concorrência como o novo reforço do clube, Gabriel Neves.

🎥 Eleito o melhor da partida, volante Luan fala ao vivo do Morumbi



➡️ https://t.co/etHVxMb96K#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/HQBv4TVtG4 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 19, 2021

“Referente ao Gabriel Neves, é um grande jogador. Todo jogador que chega é pra agregar. Jogando junto comigo ou não, o que importa é o São Paulo. O São Paulo é maior do que qualquer jogador." declarou o meio-campista, formado na base do clube, no Centro de Formação de Atletas de Cotia.

O São Paulo volta aos gramados nesta próxima quarta-feira (22), às 20h30 (de Brasília), diante do América-MG, no Morumbi, em partida adiada pela 19ª rodada do Brasileirão.