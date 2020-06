Qual o signo de Messi? E quando o argentino faz aniversário?

O que será que a astrologia diz sobre o craque?

24 de junho de 1987, em Rosário na , no Hospital Garibaldi, nasceu Lionel Messi, terceiro filho de Celia e Jorge, irmão mais novo de Rodrigo e Matías e, futuramente, irmão mais velho de Maria Sol.

O craque do Barcelona é do signo de câncer, mas o que isso significa?

Cada início de temporada representa a entrada para uma nova etapa e ocorre quando o Sol entra em um signo cardinal (Áries, Câncer, Libra e Capricórnio). No signo do Câncer, representa a porta de entrada para o mundo dos sentimentos, pois é o signo Cardeal da Água, elemento relacionado às emoções, sentimentos e percepções. Depois de passar pelo signo de Gêmeos, aéreo e pensativo, esta etapa do Sol passando por Câncer nos convida a mergulhar nas nossas emoções, a sentir e a fluir.

O caranguejo que representa o signo não é uma coincidência: a armadura, difícil de penetrar e de natureza introvertida, representa uma necessidade de autoproteção com uma mistura de outras características como lealdade, perseverança, proteção e tradição.

O caranguejo, sempre cercado, sempre com companhia. É emocional e sensível, o afeto é seu alimento, embora sua imaginação seja muitas vezes alimentada em momentos de solidão. Neste contexto, a família é um pilar fundamental.

Lionel Messi é casado com Antonella Rocuzzo, com quem tem três filhos (Thiago, Mateo e Ciro). Ele a conhece desde a sua infância, quando eram amigos em Rosário. Ela, do signo de peixes, pertence ao mesmo elemento, água. Como os de câncer, os piscianos são sensíveis, espirituais e se entendem bem. Em sua intimidade, alcançam uma grande harmonia. Astrologicamente, são os parceiros ideais.

Thiago, Mateo e Ciro, os três filhos do casal, são, respectivamente, dos signos de: escorpião, virgem e aquário. Thiago, assim como seus pais, é de um signo de água, os escorpianos costumam ser misterioso e fixos, pessoas que pouco gostam de mudança. Já Mateo, virginiano, tende a ser prático, racional e estável. O caçula aquariano, Ciro tende ser comunicativo, dono da razão e autentico.