Tudo sobre Thiago, Mateo e Ciro: quantos anos têm, o que fazem e como Messi os acompanha

Craque do Barcelona só aparece publicamente com a família em algumas partidas, mas descobrimos alguns detalhes sobre como são suas vidas

Lionel Messi normalmente concede declarações somente em campo e é relativamente discreto a respeito da vida particular. Quando não está junto ao ou seleção da , o atacante passa o tempo com a esposa, Antonella Rocuzzo, e os filhos Thiago, Mateo e Ciro.

E é por isso que muitos se perguntam: como é a vida dos filhos de Messi? Abaixo, temos algumas respostas sobre isso

Qual a idade dos filhos de Messi?

Mais velho dos herdeiros de Leo, Thiago Messi tem seis anos e os mais novos, Mateo e Ciro, têm quatro e um ano de idade em 2019, respectivamente.

Thiago nasceu em 2 de novembro de 2012, em Barcelona; Mateo veio ao mundo em 11 de setembro de 2015 e Ciro, o caçula, completou um ano de vida em 10 fevereiro deste ano. A família vive atualmente na cidade de Castelldefels, próxima a Barcelona.

Os filhos de Messi gostam de futebol?

Thiago já começou a praticar e jogar na escola do Barcelona junto com Benja, filho de Luis Suárez, parceiro do pai no ataque do Barça. O próprio Messi falou sobre como é o futebol para o filho: confessou que Thiago é destro, mas "joga porque está com Benja e alguns amigos, só que não gosta muito. Thiago entende mais de futebol do que os irmãos porque ele é mais velho, ele diz coisas sobre o jogo, tudo o que está vendo e está acontecendo".

De acordo com o camisa dez do Barcelona, em entrevista à TYC Sports , o filho mais velho ainda não é muito ligado ao esporte. "Thiago gosta de carros, motos, gosta de futebol, mas para por aí. Ele joga um pouco e já se cansa", disse.



(Foto: Instagram)

Já sobre o seu segundo filho, Messi ressaltou que não é nada parecido com Thiago. "Mateo é terrível, um personagem. Eles são muito diferentes. Thiago é um fenômeno, mais bonzinho, e o outro é exatamente o oposto, um filho da p...., é terrível”, brincou. “É lindo ver como um é diferente do outro", disse rindo.

Em entrevista ao Marca publicada no final de 2018, Messi revelou a cobrança dos filhos após uma derrota, em especial, a de Thiago: "É sempre difícil digerir derrotas e maus resultados, mas Thiago me obriga a comentar o que aconteceu no jogo e explicar por que não vencemos. Agora conversamos muito mais".

Como Messi cuida dos filhos?

Quando Thiago nasceu, Messi usou a conta no Facebook para comentar acerca do significava ser pai: "Hoje eu sou o homem mais feliz do mundo, meu filho nasceu e agradeço a Deus por este presente!".

Apesar da agitada vida de um jogador de futebol, Messi e a esposa Antonella Rocuzzo compartilham imagens em redes sociais sobre a rotina com as crianças em casa e em viagens. O jogador confessou que gosta de assistir desenhos animados com Thiago.

Além disso, Thiago, Ciro e Mateo muitas vezes também assistem aos jogos de Barcelona com mãe e até mesmo pisam no gramado antes dos jogos para tirar fotos com o pai. O primogênito já joga pelo Barcelona com Benja Suárez e Milan Piqué (filho do zagueiro com a cantora Shakira). Ele e o filho de Suarez estão sempre juntos, uma vez que são vizinhos e grandes amigos.

Antonella Rocuzzo é a mãe dos três filhos de Messi. A união tornou-se oficial em 2008, embora ambos se conheçam desde os dez anos de idade quando o jogador ainda morava em Rosario, na Argentina, e não tinha começado a ascensão meteórica no Barcelona.

Depois de quatro anos juntos nasceu Thiago, após três anos nasceu Mateo, e há pouco mais de um ano e meio foi a vez de Ciro - antes, porém, tornaram-se marido e mulher em uma grande cerimônia em seu país natal, em junho de 2017.