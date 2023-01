Qual o número da BandSports em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

Canal da TV por assinatura têm direitos de transmissão do Estadual do Rio de Janeiro em 2023

Braço esportivo do Grupo Bandeirantes, a BandSports tem se ganhado força nas transmissões ao vivo de futebol com campeonatos importantes no Brasil e no mundo, e neste ano não é diferente: junto com a Band, na TV aberta, o canal é o principal detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca de 2023, e será responsável por passar a maior parte dos jogos dessa edição.

No acordo fechado, o Grupo só não terá direito aos jogos de Vasco da Gama e Botafogo como mandantes, já que estes fecharam um contrato exclusivo para a transmissão nos canais do streamer Casimiro Miguel. Com a limitação de horários na TV aberta, é na BandSports que o torcedor terá a chance de assistir à grande maioria das partidas (inclusive as que também estiverem na TV aberta.

Recentemente, a BandSports também transmitiu, em parceria com a Band, os jogos do Mundial de Clubes de 2021, quando o Palmeiras terminou com o vice-campeonato atrás do Chelsea.

Confira a seguir mais informações sobre o canal, como sintonizar e a programação dos próximos jogos.

BandSports: número de canal por operadora

Por cabo

CLARO/NET TV: 75

75 CLARO/NET TV HD: 575

575 VIVO TV HD: 575

575 OI FIBRA: 168

Por satélite

SKY: 210

210 SKY HD: 610

610 CLARO TV: 75

75 CLARO TV HD: 575

575 VIVO TV: 463

463 VIVO TV HD: 878

878 OI TV: 114

114 BLUTV HD: 347

Programação: jogos transmitidos ao vivo pela BandSports

Cariocão