Qual é o estádio desmontável da Copa do Mundo Qatar 2022 e por que ele se chama 974?

O local está sediando alguns jogos da Copa do Mundo no Oriente Médio, e será palco do duelo do Brasil nas oitavas, contra a Coreia do Sul

Durante a Copa do Mundo do Qatar, neste ano, é notável a tecnologia presente nos diversos estádios do país, que se desenvolveu extremamente para a produção do torneio. Um dos mais diferentes entre todas as arenas é o Estádio 974, feito quase inteiramente de contêineres.

O estádio acabou sendo alvo de críticas por parte do técnico da seleção brasileira, Tite, e de outros jogadores da Canarinho. O motivo seria pela má qualidade do gramado, onde disputaram a partida contra a Suíça, na vitória do Brasil por 1 a 0.

Por que o Estádio 974 se chama assim?

O local foi inicialmente conhecido como Estádio Ras Abu Aboud, depois foi renomeado para 974. O motivo da mudança de nome é porque o prédio é removível e foi construído com materiais reciclados e 974 contêineres. Além disso, o número representa o prefixo de discagem telefônica no Qatar.

Qual é o projeto, capacidade e localização do Estádio 974?

O edifício é conhecido como Port Stadium e está localizado em Doha, Qatar, com vista para a West Bay. Seu projeto foi realizado pelo escritório de arquitetura Fenwick Ibarren, que procurou representar um pouco da vida marítima da região.

Tem capacidade para 40 mil pessoas e sediou jogos da Copa Árabe de 2021 e fará parte do Mundial do Qatar 2022. Terminada a Copa, o 974 será totalmente desmontado e todas as suas peças serão utilizadas para criar novas instalações no país e outros mais serão doados a nações subdesenvolvidas.

Nació como un sueño, hoy es una realidad: bienvenidos al #Estadio974 🏟️#Qatar2022 pic.twitter.com/vajaI8295b — Road to 2022 Español (@roadto2022es) November 20, 2021

Quantas partidas acontecerão no estádio durante a Copa?

Para a Copa do Mundo do Qatar de 2022, Ras Abu Aboud sediou seis jogos na fase de grupos e mais um nas oitavas de final. Este que será o duelo do Brasil contra a Coreia do Sul, nesta segunda (05).

Para a Copa Árabe, o Estádio 974 foi utilizado pela primeira vez em 30 de novembro de 2021, durante a partida entre Emirados Árabes Unidos e Síria. Em seguida, sediou mais seis partidas do torneio, incluindo uma semifinal e o duelo pelo terceiro lugar.