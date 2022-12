Por que o Estádio 974 é o único sem ar-condicionado da Copa do Mundo?

Arena será palco do embate entre Brasil e Coreia do Sul, válido pelas oitavas de final do torneio

A Copa do Mundo do Qatar deste ano tem sido referência quando se trata do quesito "sustentabilidade". Dos oito estádios selecionados para a competição, quatro a Fifa declara a conquista da certificação de cinco estrelas da certificação do Sistema de Avaliação de Sustentabilidade Global (GSAS): Al Bayt, Lusail, Education City e o 974. Além desses, a entidade relata que o Estádio Khalifa Internacional foi o primeiro a receber a condecoração do GSAS, mas não cita a nota da avaliação.

Vale destacar que todas as arenas têm refrigeração, com uma tecnologia extremamente renovadora e sustentável. O Estádio 974 (número selecionado devido ao DDI do país), porém, é o único que não possui ar-condicionado. O motivo disso, na verdade, é bem simples: além do palco ser totalmente desmontável, o formato dele leva à ventilação natural.

Por isso, a Fifa confirma a não necessidade do uso de ar-condicionado, já que o estádio foi totalmente projetado em um formato que facilita o alívio do calor catariano sem a necessidade da ventilação artificial. Vale destacar que o 974 também está localizado à beira-mar.

O duelo entre Brasil e Coreia do Sul desta segunda-feira (05), válido pelas oitavas de final do torneio, acontece no Estádio 974. Inclusive, também em jogo da seleção brasileira, contra a Suíça, o técnico Tite e alguns atletas reclamaram da qualidade do gramado da arena.