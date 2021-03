Qual a premiação da Copa do Brasil 2021 de todos os participantes?

Valores voltaram a ser atualizados, e competição se torna ainda mais vantajosa financeiramente para os clubes brasileiros

A Copa do Brasil 2020 terá seu capítulo final neste domingo (7), quando Palmeiras e Grêmio decidem quem vence a competição. Além do troféu, o campeão também leva R$ 54 milhões para a casa.

Para a edição de 2021, a CBF voltou a ajustar os valores de premiação, que estão ainda mais altos. Desta vez será possível que um clube receba mais de 96 milhões, caso vá da primeira fase até o título do campeonato.

Nas duas primeiras preliminares da competição, quando 80 e 40 times decidem quem avança, os valores são diferentes de acordo com os grupos que os times disputam. A separação é feita de acordo com o ranking dos clubes na CBF, e tem valores maiores para equipes com as melhores posições.

1ª Fase: R$ 1,15 milhões (grupo 1); R$ 990 mil (grupo 2) e R$ 560 mil (grupo 3)

2ª Fase: R$ 1,35 milhões (grupo 1), R$ 1,7 milhões (grupo 2) e R$ 675 mil (grupo 3)

3ª Fase: R$ 1,7 milhões (todos os grupos)

OITAVAS DE FINAL: QUANTO GANHA?

Da fase de grupos em diante, assim como na temporada anterior, todos os times classificados recebem as mesmas quantias, independente de seu ranking ou dos grupos de origem na Copa do Brasil.

Para os 16 melhores da competição, que chegarem até as oitavas, a premiação fixa é de R$ 2,7 milhões. O valor também foi atualizado, já que na temporada passada a recompensa era de R$ 2,6 milhões.

QUARTAS DE FINAL: QUANTO GANHA?

No Top 8 da Copa do Brasil, as premiações seguem ficando cada vez maiores. Os times posicionados nas quartas de final receberão R$ 3,45 milhões, contra os 3,3 milhões da mesma fase em 2020.

SEMIFINAIS: QUANTO GANHA?

Os quatro times que chegarem às semifinais da Copa do Brasil 2021 receberão mais R$ 7,3 milhões, somados a toda a premiação obtida até a fase. Em 2020, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e América-MG foram os classificados, e levaram para a casa R$ 7 milhões.

FINAL: QUANTO GANHA?

Diferente de outras fases, a final da Copa do Brasil tem duas faixas de premiação, uma para o grande campeão e outra para o segundo colocado. Ao passar das semis e se qualificar para a decisão, um dos times da Copa do Brasil 2021 já garantirá pelo menos o valor de R$ 23 milhões, referente ao vice-campeonato. Quem erguer o troféu fica com a maior premiação, de R$ 56 milhões de reais.

Os valores também foram atualizados em relação à Copa do Brasil 2020, onde Palmeiras e Grêmio ainda decidem quem leva os valores de R$ 54 milhões e R$ 22 milhões (para o campeão e vice, respectivamente.