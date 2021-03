Quantos milhões o Palmeiras ganhou com títulos de Copa do Brasil, Libertadores e Paulista?

Alviverde fecha a temporada 2020 como uma das mais vitoriosas de sua história e fatura alto com premiação

O Palmeiras venceu o Grêmio neste domingo (07), por 2 a 0, no Allianz Parque, e conquistou a Copa do Brasil. O time Alviverde fecha a temporada 2020 como uma das mais vitoriosas de sua história ao conquistar também o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores da América.

Além do troféu da Copa do Brasil, o Palmeiras também leva para casa o prêmio de R$ 54 milhões destinado ao grande campeão. A diretoria alviverde somará aos já faturados R$ 5 milhões pela conquista do Campeonato Paulista e os R$ 109 milhões pelo título da Copa Libertadores.

Ao todo, com os títulos conquistados na temporada 2020, o Palmeiras recebeu de premiação R$ 168 milhões.

Supercopa e Recopa

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Palmeiras conquistou o direito de disputar a Supercopa e a Recopa, contra Flamengo e Defensa y Justicia respectivamente.