Qual a idade de Luis Suárez? Quantos anos tem o atacante uruguaio?

O camisa 9 do Grêmio já está se aproximando do final de sua carreira estelar

Luis Suárez já é um nome conhecido no futebol há alguns anos, e sempre no mais alto nível. Mesmo agora, quando já vai se aproximando do final de sua carreira, ele segue jogando muito bem, e se destacando, desta vez com a camisa do Grêmio.

Com passagens por gigantes como Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool e outros, Suárez já soma 18 anos de carreira, contados desde o ano que foi promovido ao time profissional do Nacional. E, com esse tempo de rodagem, é de se esperar que o atacante já tenha passado da casa dos trinta anos de idade.

Nascido em 24 de janeiro de 1987, em Salto, no Uruguai, Suárez está com 35 anos, prestes a completar 36, algo que vai acontecer apenas alguns dias depois de sua estreia oficial pelo Grêmio.

O início da carreira profissional de Suárez se deu quando ele tinha 18 anos, em 3 de maio de 2005, quando entrou em campo pela primeira vez como revelação do Nacional. Desde então, ele já disputou mais de 880 jogos, e balançou as redes mais de 500 vezes, entre partidas por seus clubes e pela seleção do Uruguai, que defende profissionalmente desde 2009.

Em 2022, no Qatar, Suárez deve ter disputado sua última Copa do Mundo, uma vez que na próxima edição ele já terá 39 anos. Em Mundiais, o atacante marcou sete gols em 17 jogos disputados. O melhor resultado foi logo em sua primeira edição disputada, em 2010, quando chegou às semifinais.