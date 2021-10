Qual a escalação do Corinthians contra o Red Bull Bragantino?

O duelo paulista ocorre neste sábado (02), às 19h (de Brasília), válido pelo Brasileirão; Timão deve ir com mesmo elenco que atuou contra o Palmeiras

O Corinthians enfrenta o RB Bragantino neste sábado (02), às 19h (de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nabi Abi Chedid. Para o duelo, o Timão deve ir com a mesma escalação que atuou contra o Palmeiras, na boa vitória por 2 a 1.

A provável escalação do Corinthians para o duelo, portanto: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira; Róger Guedes.

Antes do Derby, Sylvinho havia sido muito criticado por ter escolhido Cantillo como volante, mantendo o elenco "sem marcação", pois o atleta não tem esta característica como sua principal função. Mas o jogo deu outra visão aos torcedores, que viram o jogador demonstrar confiança e ajudar o Corinthians a levar a vitória sobre o rival.

O jovem Gabriel Pereira, o GP, vem sendo destaque na parte ofensiva do clube alvinegro. E contra o Verdão não foi diferente. Fez boas jogadas e arriscou quando necessário.

Roger Guedes foi o grande herói da vitória corinthiana, mantendo a "lei do ex" em funcionamento, com dois tentos marcados.