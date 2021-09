Róger Guedes: dois gols e comemoração 100% Corinthians contra o Palmeiras

Atacante foi herói da vitória do Timão no clássico paulista, com dois gols e muita vibração

Nem mesmo Róger Guedes poderia imaginar um reencontro tão especial contra o seu ex-clube, o Palmeiras. Agora no Corinthians, o atacante foi o herói na partida contra o Verdão, com dois belos gols marcados na vitória por 2x1.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Aos 20 do primeiro o camisa 123 recebeu um passe dentro da área e saltou para bater com força e abrir o placar para o Timão. Guedes também foi decisivo no gol do Palmeiras, nos acréscimos do primeiro tempo, quando um chute de Gabriel Menino desviou nele e enganou o goleiro Cassio.

Ativo durante toda a partida, Roger Guedes chegou a marcar outra vez no primeiro tempo, após bela jogada de William, mas o gol foi anulado. A estrela do atacante de 24 anos brilhou mais uma vez no fim da partida, quando driblou Gabriel Menino e bateu com força, no ângulo, sem chances para Weverton.

Mais do que os bonitos gols no ex-clube, chamou também a atenção a vibração do atacante após marcar cada vez, com direito a tapas no escudo do Corinthians e gritos de alegria. É comum que jogadores evitem comemorações muito extravagantes ao marcar em um ex-clube.

Na saída do gramado, Guedes ressaltou que a equipe ainda está se encaixando, mas revelou que se sentiu acolhido pelo elenco, que agora tem oito jogos de invencibilidade no Brasileirão, ocupando a sexta posição.

"Ainda estamos nos entrosando, mas eu cheguei para ajudar. Estamos muito unidos e essa agora é a minha casa. Me acolheram muito bem", disse Roger ao fim da partida.

Roger Guedes foi contratado pelo Palmeiras em 2016, vindo do Criciúma. O atacante foi repassado ao Atlético Mineiro, antes de rumar para a China, para jogar pelo Shandong Luneng, que defendeu entre 2018 e 2021.