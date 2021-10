Qual a escalação do Brasil contra o Uruguai?

A seleção brasileira volta aos gramados nesta quinta-feira (14), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022

Com seis pontos de vantagem para a vice-líder Argentina, o Brasil volta aos gramados pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), diante do Uruguai, pela 12ª rodada da competição.

Sem chance de classificação nesta rodada, a seleção brasileira segue invicta no torneio qualificatório, mas quer voltar a vencer, após perder os 100% contra a Colômbia.

Virtualmente classificado, o Brasil deve realizar algumas mudanças para jogar contra o Uruguai. O técnico Tite, então, segue promovendo algumas trocas e testando novos nomes na equipe titular.

Sem Éder Militão, lesionado, a tendência de momento é que o treinador dê uma oportunidade para Lucas Veríssimo, do Benfica, no time titular. Já Raphinha, que vem impressionando nos últimos jogos, também deve ganhar uma oportunidade no ataque e sairá jogando.

Quem perderá a vaga entre os titulares será Gabigol. Vindo de atuação pouco inspirada contra a Colômbia, deve começar no banco de reservas. No gol, Tite continuará promovendo seu rodízio e Ederson será titular. Por fim, Danilo deve dar lugar à Emerson Royal na lateral direita.

HOJE É DIA! 🇧🇷🇺🇾



É dia de ver Brasil e @Uruguay se encontrarem em Manaus, a pouco mais de um ano da Copa do Catar! BORA TORCER! #Eliminatórias pic.twitter.com/rDD7ocqr2g — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 14, 2021

Assim, o Brasil deve entrar em campo com: Ederson; Emerson Royal, Thiago Silva, Lucas Veríssimo e Alex Sandro; Fabinho e Fred; Paquetá, Neymar, Raphinha e Gabriel Jesus.

O duelo de logo mais acontece na Arena da Amazônia e deve contar com cerca de 13 mil torcedores, divididos entre pagantes e alguns sorteados. Outros mil lugares estão destinados a convidados da Conmebol.