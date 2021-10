Tite esboça mudanças na seleção brasileira para jogo com o Uruguai

Ataque, zaga e gol devem ser alvos de mudanças para a próxima partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

łhttps://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/flamengo-espera-que-tite-nao-convoque-jogadores-do-clube-na-data-/37a4tx7ccla91gmvwo4fw6jmk, a seleção brasileira já se prepara para seu próximo adversário, o Uruguai, que enfrenta nesta quinta (14).

Para a 12ª das eliminatórias da América do Sul, Tite promoverá mudanças no time. A principal novidade deve ser Raphinha, atacante do Leeds da Inglaterra, que treinou como titular na vaga de Gabigol.

No setor defensivo, Emerson Royal foi testado no lugar de Danilo na lateral direita. O experiente Thiago Silva, do Chelsea, também é um retorno esperado ao time titular, ao lado de Lucas Veríssimo.

Por fim, Ederson, do Manchester City, deve ser testado no gol, no lugar de Alisson, que disputou as últimas partidas como titular.

Ainda invicto e líder isolado das eliminatórias, o Brasil só precisa de duas vitórias nos próximos dois duelos (Uruguai e Colômbia) para adiantar sua vaga para a Copa do Mundo de 2022.