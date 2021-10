'Desconhecido', Raphinha ganha espaço na seleção e até campanha parar virar titular

Jogador encantou a torcida, nunca atuou profissionalmente no futebol brasileiro e foi um pedido especial de Marcelo Bielsa

Raphinha teve mais uma vez uma atuação de destaque com a camisa da seleção brasileira, desta vez diante da Colômbia, em Bogotá. O jogador do Leedes United foi acionado aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar de Gabigol e deu trabalho para a defesa colombiana.

Em dois jogos, entrando no segundo tempo, Raphinha passou de desconhecido para a esperança da torcida brasileira que tem sofrido monotonia ao acompanhar as partidas do Brasil. Já se pode ver campanhas nas redes sociais para que o jogador seja titular diante do Uruguai, na próxima partida.

Raphinha = titular. — Caze (@Casimiro) October 10, 2021

O Raphinha entrou bem demais novamente. Vai procurando o jogo e criando oportunidades. Se continuar nessa pegada vai ser titular. — Allan Rodrigues (@oestagiario) October 10, 2021

Se o Raphinha não for titular da seleção brasileira nos próximos jogos é brincadeira do Tite — RAP MAIS (@RapMais) October 10, 2021

Assim que entrou em campo diante da Colômbia, Raphinha deu carrinho, imprimiu velocidade, driblou, pedalou e fez boas jogadas. Obrigou Ospina a fazer grande defesa e serviu Antony, que quase balançou as redes novamente.

Assista Neymar & The Line Of Kings de maneira exclusiva no DAZN

Contra a Venezuela, ele já havia feito a diferença. Na ocasião, entrou em campo quando a seleção perdia por 1 a 0, deu duas assistências e foi peça fundamental na vitória de virada por 3 a 1.

Apesar do esforço de Raphinha, o Brasil não conseguiu sair do 0 a 0 com os colombianos. Agora, o time de Tite se prepara para encarar o Uruguai, em Manaus, nesta quinta-feira (14) e o jogador do Leeds pede passagem no time titular.

Desconhecido da torcida até então, Raphinha não chegou a atuar profissionalmente no Brasil. Ele saiu muito cedo do Brasil e para o Vitória de Guimarães, em Portugal. Depois vestiu as cores do Sporting, também de Portugal.

Mais artigos abaixo

Em 2019, Raphinha foi comprado pelo Rennes, da França por 20 milhões de euros. No ano passado, foi contratado pelo Leeds a pedido de Marcelo Bielsa, que o acompanhava quando estava na França.