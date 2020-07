Pulisic faz Chelsea sentir menos falta de Hazard

Desempenho do norte-americano sob o comando de Frank Lampard impressiona, enquanto Hazard ainda é decepção no Real Madrid

Hazard deixou o com a difícil missão de substituir Cristiano Ronaldo no Real Madrid e assumir o posto de um dos melhores jogadores do mundo. Apesar da grande quantia recebida - 100 milhões de euros -, a transferência não agradou a torcida dos Blues. Além de perder seu grande craque, o clube recebeu punição da Fifa e ficou proibido de fazer novas contratações por um ano. Mas o que ninguém esperava era o ótimo desempenho de Pulisic.

O norte-americano foi contratado pelo Chelsea no início de 2019, mas seguiu no por empréstimo, válido por seis meses. Após a saída de Hazard e sem novas contratações, o atacante de 21 anos chegou para ser mais um jovem na equipe de Frank Lampard. Mas após menos de uma temporada vestindo a camisa azul, ele já faz os torcedores sentirem bem menos a falta de Hazard.

Pulisic é o grande destaque do Chelsea, que vem surpreendendo e está em terceiro lugar na Premier League, à frente de clubes como , e , algo que muitos não esperavam. Mas além da semelhança com Hazard pelo estilo de jogo, os números do norte-americano também impressionam.

Até o momento, com apenas 29 jogos disputados, ele já acumula nove gols e oito assistências, com participação direta em 0,59 gol por jogo. O Belga, em sua primeira temporada nos Blues, marcou 13 gols em 62 partidas. Apesar de ser menos goleador, Hazard foi mais garçom, e deu incríveis 24 assistências, mas com a mesma média de participação direta em gols, de 0,59.

Quando os torcedores olham para a atual temporada do belga, a saudade diminui ainda mais. Com um início fora de forma e muitas lesões, ele fez somente 19 jogos com a camisa merengue, somando apenas um gol e sete assistências.

Para a próxima temporada, com o fim da punição, o Chelsea já está se reforçando. Até o momento, o artilheiro Timo Werner e o meia Hakim Ziyech já foram contratados e mais nomes estão no radar da diretoria.

Com mais jogadores de peso no elenco e uma vaga na , Lampard terá a possibilidade de colocar mais uma vez o Chelsea entre os grandes da Europa. E Pulisic terá um papel fundamental nesse processo.