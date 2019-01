Chelsea confirma a contratação de Christian Pulisic junto ao Borussia Dortmund

Apesar do acordo entre as partes ser concluído nesta janela de transferências, o jogador é esperado para o início da temporada 2019/20

Em um anúncio discreto no Twitter, o Chelsea confirmou na manhã desta quarta-feira (2) a contratação do meia-atacante Christian Pulisic, do Borussia Dortmund.

O jogador de 20 anos foi adquirido pelos Blues pela quantia de 58 milhões de libras (cerca de R$ 285 milhões) e, apesar do acordo ser concluído em janeiro, o camisa 22 deve permanecer nos aurinegros até o fim da temporada atual com vínculo de empréstimo.

Também através do Twitter, Pulisic publicou uma carta de despedida direcionada aos torcedores e companheiros de equipe e prometeu empenho máximo até o último jogo da campanha atual, além de demonstrar otimismo com o futuro na agremiação de Londres.

O tempo de duração do contrato não foi revelado. Em Dortmund, o estadunidense conquistou a Copa da Alemanha na temporada 2016/17.