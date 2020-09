Gancho para Neymar? Tuchel "muito preocupado" com possível suspensão do astro

O brasileiro e mais dois jogadores do PSG podem seu punidos pela confusão no clássico contra o Olympique de Marselha

Neymar, Leandro Paredes e Layvin Kurzawa estão correndo o risco de levar um gancho para as próximas partidas do PSG e o treinador Thomas Tuchel admitiu estar "muito preocupado" com a situação. Os três foram expulsos no clássico de domingo (13).

A partida entre e , que acabou com a derrota dos atuais campeões, terminou com uma briga entre os dois times e cinco expulsos, entre eles, os três atletas do PSG.

A briga vai ser analisada pelo comitê disciplinar da e pode resultar em punições mais severas para os envolvidos, que podem desfalcar o PSG na sequência do Francês. E o resultado do julgamento preocupa o treinador.

"Sim, estamos muito preocupados com essas decisões, eu em particular, porque não tenho certeza se estamos olhando para todo o contexto e tudo o que aconteceu no campo", disse Tuchel em entrevista coletiva antes do jogo do PSG contra o Metz, na quarta-feira.

Dentre os três, o que mais preocupa é Neymar, que recebeu o cartão vermelho depois que o VAR o flagrou acertando Álvaro Gonzalez, seu adversário, atrás da cabeça. Após o jogo, o brasileiro afirmou não se arrepender da atitude e ainda acusou o zagueiro de ter sido racista com ele.

O Comitê Disciplinar deve analisar as imagens já nesta quarta-feira (16), enquanto Tuchel tem mais problemas no PSG. Os atuais campeões franceses estão com uma sequência de três derrotas, incluindo a final da Liga dos Campeões. Apesar de admitir a crise, o treinador critica os boatos de que seria demitido por conta dos resultados: "É sempre assim".

Esta é a realidade, sim, temos uma crise de resultados”, disse Tuchel. “Continuamos com três derrotas consecutivas, não estamos habituados a isso, mas é importante olhar o contexto e analisar os fatos", disse, se referindo ao alto número de casos de Covid-19 no elenco - foram sete atletas ao todo.

“Para mim, fizemos um bom jogo no domingo. Não devemos parar apenas no resultado. Sentimos falta dos nossos quatro atacantes neste jogo. Muitos jogadores tinham Covid e começamos a temporada sem amistoso e sem pré-temporada. Estava claro para mim que seria um início de temporada difícil", admitiu o treinador.

Para o jogo de quarta-feira, contra o Metz, Tuchel não conta com o trio expulso no último jogo por conta da suspensão automática, independe da decisão do Comitê. Por outro lado, terá Marquinhos e Mauro Icardi de volta após a Covid.