Quem é o lateral-direito que o PSG está perto de contratar da Roma e concorreu ao Puskas

O está próximo de acertar o primeiro reforço para a temporada 2020/21. Alessandro Florenzi, lateral direito da , deve ser anunciado em breve. O clube estava à procura de um jogador para a posição após a saída de Thomas Meunier, que não renovou o contrato e foi para o .

Fontes de dentro do PSG confirmaram à Goal que a negociação "está bem encaminhada". O jogador deve viajar para Paris ainda neste fim de semana para exames médicos e a assinatura do contrato. O valor da negociação não foi confirmado, mas não deve ser uma transação cara.

Florenzi foi revelado pela Roma, clube que defendeu em quase toda sua carreira e que tem contrato até 2023. Somente na temporada passada, ele foi emprestado ao , disputando apenas 14 partidas com o clube espanhol.

O jogador ganhou as manchetes do mundo todo em 2015, ao anotar um golaço no empate entre Roma e , jogo válido pela Liga dos Campeões. Florenzi arriscou um chute de cerca de 50 metros, que surpreendeu Marc-André ter Stegen.

