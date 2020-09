PSG x Metz: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Com 0% de aproveitamento na Ligue 1, o PSG tenta sair do zero na tabela nesta quarta-feira (16); veja como acompanhar ao vivo a partida

Depois de perder na estreia para o Lens e ser derrotado no clássico diante do Olympique , o tenta se recuperar na : recebe o Metz nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), em duelo adiado da primeira rodada do . A partida não terá transmissão em nenhuma televisão no . Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Metz DATA Quarta-feira, 16 de setembro de 2020 LOCAL Parc de Princes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida não terá transmissão em nenhuma emissora no Brasil. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Se contra o Lens, Thomas Tuchel teve problemas para escalar o time titular, alguns de seus principais jogadores voltaram para o clássico contra o Olympique ... e irão novamente desfalcar a equipe parisiense.

Depois de confusão no final da partida, o PSG perdeu Kurzawa, Paredes e Neymar para a partida contra o Metz, todos expulsos - e o brasileiro ainda foi vítima de ofensas raciais do zagueiro espanhol Álvaro González, do rival . Junte a isso outras ausências do passado e o clube irá novamente cambaleando para mais um jogo do Campeonato Francês.

Por outro lado, atletas como Mbappé, Marquinhos e Keylor Navas podem voltar ao time titular.

Enquanto isso, o Metz também não está lá essas coisas: o time não pontuou até agora, com duas derrotas, e só não está na zona de rebaixamento pois tem um jogo a menos e está na frente do PSG nos critérios de desempate.

Assim, ambas as equipes prometem um duelo movimentado para tentar se recuperarem na competição.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe e Bernat; Gueye, Verratti e Draxler; Sarabia, Icardi e Di María.

Provável escalação do Metz: Oukidja; Centonze, Bronn, Fofana e Delaine; Maiga, Pajot e Angban; Boulaya, Diallo e Nguette.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Lens 1 x 0 PSG Ligue 1 10 de setembro de 2020 PSG 0 x 1 Ligue 1 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nice x PSG Ligue 1 20 de setembro de 2020 08h (de Brasília) Stade de x PSG Ligue 1 27 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

Metz

JOGO CAMPEONATO DATA Metz 0 x 1 Ligue 1 30 de agosto de 2020 1 x 0 Metz Ligue 1 13 de setembro de 2020

Próximas partidas