PSG adota cautela e adia decisão de continuar ou não com Thiago Silva

Zagueiro de 35 anos tem um alto salário, que pode dificultar a permanência na equipe da capital francesa

O futuro de Thiago Silva no PSG permanece em aberto e assim deve ficar por mais algum tempo. Com contrato até junho de 2020, o defensor deve esperar pelo menos até a reta final da atual temporada para que a diretoria comece a falar com ele a respeito dos possíveis novos termos.

O L'Équipe noticiou que o diretor de futebol, Leonardo quer esperar para ver o desempenho do zagueiro nas fases de mata-mata da Champions League, que começam no ano que vem.

Silva é um dos jogadores mais antigos do atual elenco parisiense e mesmo assim terá de esperar para ver sua situação resolvida. Os casos de Marco Verratti e Marquinhos, por outro lado, já foram resolvidos e ambos tiveram seus contratos renovados.

Os dois pontos que ajudam a explicar essa situação são a avançada idade do brasileiro e o alto salário que recebe do clube dirigido por Nasser Al-Khelaïfi. O "Monstro" recebe cerca de 1.16 milhões de euros (aproximadamente R$ 5.4 milhões) por mês.

Caso não fique, Silva deve procurar outro clube na Europa, porque pretende permanecer lá até a Copa do Mundo de 2022. Mas ele já sabe que dificilmente conseguirá um salário equivalente, ou até mesmo próximo, do que aufere no bilionário time francês.