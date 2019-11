Os planos de Thiago Silva: jogar a Copa do Mundo de 2022 e virar treinador

Em ação realizada em sua conta no Twitter, Thiago Silva falou sobre seus planos futuros na carreira futebolística

Thiago Silva na Copa do Mundo de 2022? Pelo menos é o que o zagueiro do afirmou em sua conta oficial no Twitter, nesta quarta-feira, em ação onde o atleta respondia perguntas dos fãs.

Quer ver a Ligue 1 francesa ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Respondeu T. Silva: "Servir a seleção é algo que sempre me dará prazer e orgulho. Tudo é no tempo de Deus, temos que dar um passo de cada vez e agora, as eliminatórias será o nosso próximo desafio." Em 2022, o zagueiro terá 38 anos, idade alta, mas que não o impede de disputar a , caso ainda esteja em alto nível.

Em 2014, por exemplo, Miroslav Klose, com 36 anos, foi destaque da seleção alemã que venceu a Copa do Mundo no , chegando até a marcar um dos gols do fatídico 7 a 1.

Servir a seleção é algo que sempre me dará prazer e orgulho. Tudo é no tempo de Deus, temos que dar um passo de cada vez e agora, as eliminatórias será o nosso próximo desafio. pic.twitter.com/E0fnBoNJDj — Thiago Silva (@tsilva3) November 28, 2019

Daqui três anos, no entanto, é bem provável que Thiago Silva esteja atuando no futebol brasileiro, já que o zagueiro está cada vez mais sendo especulado no Brasil. Seu contrato no PSG se encerra no meio de 2020 e o clube estuda não o renovar. Assim, ele estaria livre no mercado para se transferir a uma equipe brasileira, como o , onde é ídolo, ou o , que já teve interesse em sua contratação.

Uma ida ao Brasil talvez abrisse espaço para o zagueiro em uma outra carreira onde ele pretende atuar: a de treinador. Thiago afirmou que, "pretende se tornar técnico de futebol no futuro, mas ainda precisa estudar e se aprimorar para isso."