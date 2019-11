Thiago Silva planeja falar com PSG em janeiro para saber se terá contrato renovado

A partir de janeiro de 2020, o zagueiro brasileiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe; ele já tem 35 anos

Dias após a Goal noticiar que o estuda não renovar o contrato de Thiago Silva, o agente do zagueiro falou sobre o assunto. Em entrevista à TMW, Paulo Tonietto garantiu que haverão conversas para a renovação do contrato do capitão do clube parisiense.

Assista PSG e Lille ao vivo no DAZN! Acesse o DAZN e teste por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

"Temos que conversar com o clube, faremos isso em janeiro", disse o representante do zagueiro brasileiro. "Enquanto não falarmos, não sei o que vai acontecer. Podemos continuar à medida que avançamos, e hoje estamos pensando no campeonato e na Liga dos Campeões - tudo em seu próprio tempo".

Em janeiro, caso não haja a prorrogação de vínculo com o PSG, Thiago Silva já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O zagueiro já tem 35 anos e nesta temporada já disputou 16 jogos em todas as competições.

O PSG encara o Lille nesta sexta-feira. O DAZN transmiste ao vivo o duelo, com narração em português. A bola rola às 16h45. Você pode acompanhar os lances deste jogo aqui na Goal.