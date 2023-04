Primeiro contrato de Messinho com o Palmeiras tem multa rescisória de € 50 milhões

Atacante de 16 anos assinou contrato até abril de 2026 na Academia de Futebol; clube tem 80% dos direitos econômicos

O atacante Estevão Willian, o Messinho, assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras nesta segunda-feira (24). A GOAL apurou detalhes do acordo feito entre clube e o estafe do jogador de 16 anos, liderado pelo empresário André Cury.

Os termos do novo vínculo de Messinho com o Verdão foram ajustados em dezembro do ano passado. No acordo, ficou determinado que o atleta terá multa rescisória de € 50 milhões (R$ 278,1 milhões na cotação atual) para o exterior, conforme apurado pela reportagem.

Os números são inferiores aos de Endrick, que tinha multa rescisória de € 60 milhões (R$ 333,77 milhões). O garoto já foi, inclusive, negociado com o Real Madrid, em negócio superior ao valor determinado em cláusula. O desejo do departamento de futebol, a princípio, era que o preço estabelecido em minuta fosse o mesmo para ambos, mas não houve acordo com o estafe de Messinho.

O Palmeiras detém 80% dos direitos econômicos do jovem atacante de 16 anos. O restante (20%) está ligado aos familiares do próprio atleta, que iniciou a passagem pelo futebol nas categorias de base do Cruzeiro.

Estevão Willian chegou à Academia de Futebol em maio de 2021, logo depois de deixar a Toca da Raposa II. O primeiro contrato profissional tem duração de três temporadas — tempo máximo permitido pela Fifa.

Messinho tem recebido consultas do exterior nos últimos meses. O Paris Saint-Germain apresentou uma oferta ao Palmeiras com o intuito de ter a preferência na aquisição do atleta, mas o negócio foi recusado à época. Além dos franceses, Arsenal e Barcelona também monitoram o jovem.