Após proposta do PSG, Messinho, do Palmeiras, é monitorado por Arsenal e Barcelona

Aos 15 anos, Estevão Willian ainda nem assinou contrato profissional com o Palmeiras, mas já está na mira de gigantes europeus

Conhecido como Messinho, Estevão Willian, de apenas 15 anos, ainda nem assinou contrato profissional com o Palmeiras. O garoto, porém, já atua no sub-17 e chama a atenção de gigantes do futebol europeu. Após a proposta do Paris Saint-Germain, que foi recusada pelo Verdão, outros dois clubes fizeram consulta sobre a situação do jovem, como soube a GOAL.

Arsenal e Barcelona entraram em contato com o estafe do jogador para terem ciência da situação na Academia de Futebol. Ele, contudo, só poderia jogar no exterior a partir de 24 de abril de 2025, quando completará 18 anos.

Ingleses e catalães pretendem monitorar o atleta nos próximos dois anos com o intuito de apresentarem uma proposta. É possível que façam como o Real Madrid com Endrick — os merengues já formalizaram proposta para tê-lo a partir de julho de 2024, quando o garoto atingirá a maioridade.

O PSG apresentou uma oferta para tirá-lo da Academia de Futebol. A ideia era pagar por uma preferência de compra e, posteriormente, exercê-la. A situação, no entanto, foi descartada pelos paulistas. Os franceses também têm interesse na aquisição de Endrick.

Estevão Willian chegou ao Palmeiras em maio de 2021, depois de entrar em litígio com o Cruzeiro, primeiro clube que defendeu ao iniciar no futebol.