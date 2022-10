Contrato de Endrick no Palmeiras: multa, até quando vai e mais informações

O atacante, que foi craque da Copinha deste ano, já chama atenção de gigantes europeus

Endrick assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe do Palmeiras. No dia 21 de julho de 2022, o jovem jogador completou 16 anos e assinou acordo pelos próximos três anos - limite máximo permitido por lei.

O prodígio já estreou e inclusive fez gol no time principal e vem fazendo sucesso entre os torcedores. Em maio, o Palmeiras já tinha divulgado o acerto de bases do contrato. Na ocasião, o time publicou nas redes sociais uma foto com a presidente Leila Pereira e os pais da joia alviverde.

Qual a multa do contrato de Endrick com o Palmeiras?

CBF

Para proteger Endrick, o clube estipulou uma multa de 60 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões na cotação atual) para o jogador.

Até quando vai o contrato de Endrick com o Palmeiras?

O vínculo do jovem será válido por três temporadas, limite máximo permitido por lei, ou seja, até 2025. Vale lembrar que o atual regulamento internacional proíbe a transferência de um atleta do futebol brasileiro para a Europa com menos de 18 anos. No entanto, nada impede que a venda seja acertada antes disso. E gigantes europeus como Real Madrid, Barcelona e PSG já estão de olho no atleta.

"É um sentimento de orgulho, de ver o que plantei e estou colhendo, com o início de um novo ciclo. Sentimento de gratidão pela confiança do Palmeiras. Vou continuar com humildade e pés no chão. O Palmeiras foi o único clube que sempre acreditou em mim", declarou o atacante.

No alviverde desde 2017, Endrick foi o grande destaque da base do Palmeiras nos últimos anos. Em 2021, a Cria da Academia participou de três categorias do Paulistão, sendo campeão pelo sub-15 e sub-20 e vice com o sub-17, além do título inédito da Copinha em 2022, sendo eleito o craque da competição. Do ano passado para cá na base, o atleta entrou em campo 53 vezes e marcou 36 gols.

Como Endrick está no time profissional?

Getty Images

O jovem estreou na vitória do Palmeiras contra o Coritiba por 4 a 0. Na ocasião, Endrick jogou bem e quase fez seu primeiro gol. Mas foi na partida contra o Athletico-PR que a promessa palmeirense desencantou marcando logo duas vezes. Até aqui, Endrick atuou em 4 jogos na equipe profissional e marcou 2 gols. O adolescente vem sendo elogiado pela comissão técnica, companheiros de time e idolatrado pela torcida do Verdão.