Presidente do Napoli diz que não contratará mais jogadores africanos e explica a decisão

Aurelio De Laurentiis fica insatisfeito de perder atletas durante a Copa Africana das Nações, que costuma acontecer no meio da temporada europeia

O dono e presidente do Napoli, Aurelio De Lauretiis, tomou mais uma decisão polêmica em relação à sua equipe. Desta vez, o mandatário do clube italiano revelou que não vai mais contratar jogadores africanos para defender a equipe, alegando que estes acabam sendo desfalques em muitos momentos.

Insatisfeito com as datas da Copa Africana das Nações, Aurelio De Laurentiis, em entrevista ao jornal Wall Street da Itália, informou que não tem mais interesse na contratação de jogadores das seleções da África. Isso porque, a CAN - diferente da Copa América e da Eurocopa, por exemplo - acontece no meio da temporada europeia, fazendo com que os atletas sejam desfalques em jogos que podem ser importantes aos seus clubes.

O cartola disse, ainda, que pode mudar de ideia a depender do caso a caso. No entanto, para isso, o jogador teria que se comprometer a abrir mão de defender sua seleção na Copa Africana para seguir com o clube. Na última temporada, o Napoli chegou a perder três nomes importantes em janeiro durante a disputa da CAN - o zagueiro senegalês Koulibaly, o volante camaronês Anguissa e o atacante nigeriano Osimhen .

"Eu já avisei, não me falem mais sobre jogadores africanos. Eu amo todos eles, mas ou eles assinam algo confirmando que vão desistir de jogar a Copa Africana ou então, entre esse torneio e as eliminatórias, esses jogadores nunca estarão disponíveis", disse De Laurentiis. "Nós o contratamos e logo em seguida não os temos mais à disposição. Pagamos seus salários para que vão embora jogar com outras equipes".

A fala do mandatário, porém, não caiu muito bem, e um dos ex-jogadores africanos do Napoli o respondeu de maneira atravessada, pedindo respeito aos jogadores e, principalmente, às seleções africanas. Recém transferido do Napoli para o Chelsea, Kalidou Koulibaly, ídolo da torcida italiana, falou do assunto em uma coletiva de imprensa como jogador dos Blues.

"Depende dele a decisão de comprar ou não jogadores africanos. Para mim, a coisa principal é o respeito, e, se essa é sua opinião, eu respeito. Mas, quando eu jogava no Napoli, representava também o Senegal. Entendo que era complicado para a equipe, mas temos que respeitar também as seleções africanas. Como capitão do Senegal, não acho que seja justo falar assim", opinou. "Se ele acha que seu time pode seguir em frente sem jogadores africanos, ele está no direito dele. Mas eu estou certo que em Nápoles e no próprio time as pessoas não pensam como ele, estas palavras são apenas a opinião pessoal dele".

A próxima Copa Africana das Nações, que seria disputada em 2023, foi adiada para o início de 2024 por questões meteorológicas. Nesta data, os clubes estarão entrando na reta final da temporada 2023/24 das competições nacionais e, dependendo do caso, continentais - como Liga dos Campeões e Liga Europa.