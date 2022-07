Por que a Copa Africana de Nações foi adiada para 2024?

Torneio de seleções aconteceria entre junho e julho de 2023, na Costa do Marfim; a sede foi mantida

Inicialmente programada para começar em junho de 2023, a próxima edição da Copa Africana de Nações foi adiada pela Confederação Africana de Futebol, e acontecerá apenas no início de 2024. Segunda a CAF, a decisão foi tomada por preocupação em relação às questões meteorológicas na Costa do Marfim, sede da competição.

A 34ª edição da principal competição de seleções africanas estava marcada para acontecer no próximo ano entre junho e julho, na Costa do Marfim, que substitui Camarões como sede. No entanto, a CAF, responsável pela organização da AFCON, optou por adiar o torneio até janeiro de 2024, seis meses depois da data original.

A decisão foi tomada pela Confederação para evitar problemas nas partidas e no desenvolvimento da competição por questões meteorológicas. Isso porque, na data original do torneio, a Costa do Marfim, que vai receber a disputa, estará em meio a uma estação chuvosa.

"A Copa das Nações da África 2023 será disputada entre janeiro e fevereiro de 2024", disse o presidente da CAF, Dr. Patrice Mostepe, em uma coletiva de imprensa no Marrocos. "Este é um dos assuntos que discutimos durante nosso congresso aqui no Marrocos e as datas oficiais serão comunicadas mais para frente".

"É por respeito que tomamos a decisão de acatar os conselhos que recebemos, para não corrermos riscos. Não é bom para o futebol africano jogar um torneio que pode ser alagado, não é bom para a África e para o continente em geral e por isso temos que adiá-lo", completou.

Esta é a segunda edição seguida que é adiada, uma vez que o torneio que deveria ter sido disputado em 2019 aconteceu apenas neste ano de 2022, por conta da pandemia. Em 2024, o mesmo problema enfrentado desta vez se repetirá: a competição vai acontecer no meio da temporada de clubes, de forma que atletas convocados por suas seleções vão desfalcar seus times durante o período da disputa da AFCON.