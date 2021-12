Em entrevista ao podcast ‘Dus 2’ no Youtube, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, passou a limpo a temporada 2021. O mandatário abordou vários assuntos, entre eles o comando técnico da equipe e a permanência, por mais uma temporada, do centroavante Yuri Alberto, o principal ativo do clube.

Uma das pautas foi a queda de rendimento do time nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro. O Inter brigava por vaga direta na Libertadores da América e acabou o campeonato na 12ª colocação, com vaga para a Sul-Americana.

“Acho que faltaram condições táticas e técnicas de não perder para times que são menores que o nosso. Com todo o respeito às equipes, mas não podemos perder para times que na época estavam brigando para escapar do rebaixamento. Fundamental que a gente compreenda que repertório tático, condição de mudança de forma de jogar com os jogadores que possam fazer isto, são acréscimos que nós precisamos ter para 2022”, disse Alessandro Barcellos.

Sobre a mudança de fotografia do atual elenco de jogadores, com dispensas e futuras contratações, o mandatário colorado fez questão de defender os atuais atletas.

“A avaliação dos jogadores nós vamos fazer internamente e, assim que tivermos as decisões, elas se tornarão públicas. Mas é importante destacar que os jogadores que estão no Inter, os que foram contratados nesta gestão e de gestões anteriores, eles não vieram de graça e são ativos do clube, e mesmo aqueles que hoje não estão dando a resposta, eles custaram dinheiro, e nós precisamos fazer bons negócios para o clube. Quanto mais a gente depreciar um ativo nosso, mais difícil fica de fazer negócio. Não estou dizendo que não vamos mudar, vamos mudar com criatividade. Como a gente costuma dizer, nós vamos trocar sangue, mas com criatividade e sem depreciar o nosso produto”.

Definição de quem vai treinar o Inter em 2022

“A definição sobre comissão técnica nós precisamos decidir até o início da semana que vem. Existe uma avaliação nossa do trabalho, que vai ser externada, e também existe esta situação da Seleção Uruguaia, que a gente precisa que o Aguirre estabeleça, e a gente já conversou com ele sobre isso. Infelizmente existe um diagnóstico de mudança e a gente não vai ficar dourando a pílula, e sendo bem direto, vamos ter que trabalhar. É necessário para o clube e para todo mundo respirar novos ares e buscar uma nova fórmula para o 2022”, disse o presidente colorado.

Em relação à venda de jogadores, o Inter está próximo de negociar o centroavante Vinicius Mello para o Charlotte FC, dos Estados Unidos, por um valor aproximado de 16 milhões de reais. Este valor deixa a direção próxima de bater a meta de 90 milhões de reais, que foi estabelecida para venda de jogadores, de forma que o Inter tenha superávit em 2021.

“A venda para o futebol norte americano é feita para a Liga e não para o clube, e isto tem todo um regramento, por isto não dá para confirmar a venda. Em relação à meta, nós estamos próximos de atingir. Um detalhe importante é que, atingindo esta meta de 90 milhões, nós vamos manter o nosso principal ativo do clube que é o Yuri Alberto por mais uma temporada, sem a necessidade de ter que vender no meio do ano que vem. Não faltaram oportunidades de vender este ano, mas a gente entende que o resultado esportivo neste caso preponderava muito, e também a valorização, que o Yuri Alberto jogando e fazendo gols ela aumenta. Então, a ideia é manter o Yuri Alberto por todo o ano de 2022. Estamos trabalhando e a nossa perspectiva é esta”, disse Alessandro Barcellos.

Flauta no Grêmio rebaixado para a Série B

O presidente do Internacional foi questionado sobre a queda do Grêmio para a Série B do Campeonato Brasileiro. O mandatário mostrou respeito pelo rival.

“Eu me preocupo muito com o Internacional, e como presidente do Inter, eu tenho obrigação de falar isto, principalmente depois de um ano ruim para o Inter. Eu tenho que cuidar da minha casa e cuidar da minha vida, se eu ficar cuidando do vizinho vai acabar a minha casa caindo. Eu sou um cara que acredito que se a gente ficar desejando o mal para os outros, acaba voltando contra. O nosso ano também foi ruim e não temos espaço para isto. Eu não autorizei flauta nas redes oficiais do clube. A gente não mostrou serviço este ano, não entregamos o que nos comprometemos a entregar, então não temos que tirar flauta do nosso rival”, finalizou o presidente colorado.