Quem são os rebaixados do Brasileirão 2021?

O Brasileirão 2021 continua sendo uma surpresa para o futebol nacional, ainda mais neste momento de encerramento da competição. E o maior torneio nacional do Brasil, como já é comumente conhecido, precisa rebaixar quatro times para dar espaço a outros quatro elencos que subirão da Série B e mostrarem sua evolução profissional.

Neste ano, Bahia, Grêmio, Sport e Chapecoense compõe o Z-4 até o momento, na 35º rodada. O único desses times que confirma o rebaixamento é a Chape, que com 34 duelos disputados, possui apenas uma vitória, somando 12 empates e 21 derrotas, sendo uma das piores campanhas de um clube na Série A nos últimos anos.

A GOAL explica quais são as chances de rebaixamento de cada clube do Brasileirão 2021 e quem está no Z-4 até o momento.

Quem está na Zona de Rebaixamento do Brasileirão 2021?

Dentre os quatro atuais times no Rebaixamento, a Chape é a que sofreu mais nessa edição do torneio. A única vitória em todo Brasileirão de 2021 aconteceu no dia 11 de setembro, quando superou o RB Bragantino por 2 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid.

No caso do Sport, uma fraca campanha afetou o desempenho do Leão. Foram 17 derrotas ao longo da competição, com apenas oito vitórias e nove empates. A melhor sequência do elenco foi de três vitórias seguidas, contra Grêmio, Juventude e Corinthians, mas após essas partidas, foram nove rodadas com apenas dois resultados positivos e um empate, conquistando sete pontos.

O Grêmio surpreendeu pela má campanha no campeonato. O clube conquistou o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha em 2021, mas a 18ª posição do Brasileirão é segurada pelo Tricolor, com dez vitórias, seis empates e 18 derrotas. Apesar da colocação, com a chegada de Vagner Mancini, eles conseguiram voltar a vencer e tentar a recuperação para sair do Z-4.

O Bahia é o primeiro da Zona de Rebaixamento, atrás do Juventude, com nove vitórias, dez empates e 14 derrotas. O Tricolor começou fazendo boa campanha, mas acabou decaindo de frequência e continua buscando a fuga da 17ª posição.

Quais as chances em porcentagem de rebaixamento dos clubes no Z-4?

Segundo pesquisas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento dos últimos três times (Grêmio, Sport e Chapecoense), até o momento, são altas.

O Grêmio fica com cerca de 85% de chance de jogar a Série B no ano que vem. No caso do Sport, é colocado 98,4% de possibilidade e, para a Chapecoense, já há confirmação, como dito anteriormente, que o clube jogará a Série B.