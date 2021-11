Aguirre não deve ficar no Inter em 2022 - com ou sem convite do Uruguai

O ciclo do técnico Diego Aguirre no Internacional está próximo do seu final. O treinador colorado está na lista da Associação Uruguaia de Futebol para comandar a seleção celeste no próximo ano.

De qualquer forma, independente se Aguirre for ou não convidado para treinar o Uruguai, o trabalho realizado pelo treinador colorado vem sendo muito contestado no Internacional.

A queda de rendimento do time nos últimos dez jogos, com duas vitórias, dois empates e seis derrotas, fez com que o Inter caísse na tabela de classificação a ponto de correr o risco de perder a vaga direta para a Libertadores de 2022. Hoje, o Colorado é oitavo colocado e poderá perder mais uma posição caso o Ceará vença o Corinthians nesta quinta-feira (25).

Esta queda de produção e, principalmente, a atuação do colorado na derrota para o Fluminense, estão fazendo com que a direção do Inter reflita sobre a permanência de Diego Aguirre para o próximo ano.

O debate está em relação ao que o treinador poderá apresentar de diferente nos próximos três jogos que restam no Campeonato Brasileiro, contra Santos, Atlético-GO e RB Bragantino. Há quem diga que o treinador já atingiu o seu máximo com o atual grupo e que dificilmente o Inter terá uma evolução em relação ao futebol que vem apresentando.

Para alguns, o convite para treinar a seleção uruguaia cairia como uma luva neste momento. Afinal de contas, não seria preciso o Inter romper o vínculo e ter que pagar a multa de rescisão de contrato - já que Diego Aguirre tem vínculo com o Inter até o final de 2022.

Planejamento e reforços para 2022

A direção colorada também vem trabalhando para reforçar o grupo em relação a contratações para a próxima temporada. A ideia é contratar jogadores mais experientes e com perfil vencedor. Por isto o nome de Felipe Melo vem sendo debatido com frequência entre os dirigentes.

Mas a prioridade é buscar a contratação de um ou dois atacantes que atuam pelos lados do campo, algo raro no atual momento.

“O trabalho de 2022 já começou, só que nós não vamos fazer nenhum balanço em relação ao ano de 2021 agora. Faltando três rodadas para acabar o campeonato, seria leviano isto. O planejamento passa pelo calendário que teremos no ano que vem. Oxigenação ou não no grupo de jogadores é natural em todos os clubes. Tem jogadores com o contrato encerrando e tem posições que precisamos contratar”, destacou Paulo Bracks, executivo de futebol do Inter após o jogo contra o Fluminense.

Em relação aos jogadores que estão com o contrato acabando em dezembro deste ano, o Inter deverá renovar apenas com o volante Rodrigo Lindoso e o lateral esquerdo Moisés. O goleiro Marcelo Lomba e o lateral direito Sarávia não terão seus contratos renovados e deixarão o Inter no final desta temporada.