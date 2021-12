O Internacional está negociando mais uma promessa das categorias de base. Desta vez quem está de saída é o centroavante Vinícius Mello, de 19 anos, que deve ser vendido para o Charlotte FC, dos Estados Unidos.

O time norte americano é treinado pelo espanhol Miguel Ángel Ramírez, ex-técnico do Inter e que trabalhou com Vinicius Mello no início desta temporada.

O valor da negociação gira em torno de 16 milhões de reais e o Colorado ainda vai ficar com um percentual do vínculo econômico para uma futura venda.

Mais artigos abaixo

A negociação vai ajudar a direção a atingir a meta de faturar 90 milhões de reais em vendas de jogadores para terminar a temporada com superávit.

Vinicius Mello é o terceiro jovem atleta que o Inter negocia nesta temporada. O primeiro foi o meia Praxedes, vendido para o Bragantino por sete milhões de euros.

O lateral direito Vinicius Tobias foi o segundo atleta da base a deixar o colorado este ano. Ele foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.