Premier League quer voltar em maio sem público, jornalistas e "staff" mínimo

Autoridades responsáveis pelo campeonato inglês querem tentar minimizar ao máximo as perdas financeiras causadas pelo coronavírus

A Premier League não quer perder tempo e já planeja a volta do campeonato. Paralisada desde de 13 de março por conta do coronavírus, a competição pode voltar em breve, com as autoridades já querendo que a bola volte a rolar dentro de quatro semanas.

Segundo o jornal inglês Daily Mail já há um plano que será apresentado aos 20 clubes e ao governo local. Na sexta-feira, todas as partes serão comunicadas das intenções da Premier League de retomar o esporte mais popular do país, mas com diversas ressalvas para preservar ao máximo a saúde de todos os envolvidos.

Confira os pontos-chave para a possível volta da Premier League

A intenção é de retormar o campeonato em maio. A ideia é que a primeira após a paralisação seja disputada nos dias 2 e 3 do próximo mês e que se encerre no dia 12 de julho. Todas as partidas seriam disputadas com portões fechados para que não hajam aglomerações e, desta forma, seja mais fácil a aprovação das autoridades.

Tentando amortizar o máximo de perdas financeiras possíveis causadas pelo coronavírus, a organização quer que, ao menos, os dinheiro das transmissões de televisão seja pago. O valor gira em torno de 3 trilhões de libras (R$ 38 trilhões). Para tanto, o campeonato não pode acabar depois do dia 31 de julho.

Caso o dinheiro da televisão não seja pago, todos os clubes da Premier League teriam dificuldades de honrar com seus compromissos financeiros, principalmente os salários dos jogadores. Além disso, há a premiação de acordo com a colocação dos clubes. O campeão deve receber em torno de 57 milhões de libras (R$ 366 milhões), enquanto que último colocado recebe 20 milhões de libras (R$ 128 milhões).

Não há a intenção, pelo menos por agora, de declarar o Liverpool como campeão da temporada, embora os Reds tenham 25 pontos de distância para o , segundo colocado. Mesmo assim, Gundogan, volante dos citizens, disse que "estaria ok" se o título fosse dado ao líder do campeonato.

Sabendo que alguns jogadores possam ter ficados doentes com o coronavírus, há a possibilidade também do aumento do número de jogadores inscritos para as partidas finais da temporada 2019-20: de 25 para 29 jogadores.

Por fim, caso seja possível retomar o campeonato em maio, os jogos terão transmissão pelas empresas que têm os direitos da Premier League e não teriam a coberturas de jornalistas nos gramados. Da mesma forma, todo o staff do estádio deveria ser reduzido ao máximo e cada partida contaria com uma ambulância apenas caso algum jogador necessite de atendimento médico.