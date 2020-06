Premier League e #blacklivesmatter: Inglês volta com times ajoelhando contra o racismo

Retorno do futebol na Inglaterra é marcado por ato de protesto contra o racismo em partida entre Aston Villa e Sheffield United

O futebol na retornou com a partida entre Aston Villa e Sheffield United. Além do gol não marcado, que contou com falha da tecnologia e causou muita polêmica, um outro lance chamou a atenção antes mesmo de o jogo começar. Jogadores e funcionários das duas equipes se ajoelharam em campo em apoio ao movimento Black Lives Matter, contra o racismo.

O ato aconteceu em meio a um estádio sem a presença de torcedores, devido às medidas de restrição impostas para conter os avanços do novo coronavírus. Com os atletas ajoelhado em torno do centro de campo, o logotipo do Black Lives Matter também pode ser visto no lugar do símbolo da Premier League, na manga direita do uniforme de ambas as equipes.

Além do movimento, o tradicional minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 e em apoio aos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) foi realizdo.

Todos os clubes da Premier League vão adotar o ato nos 12 primeiros jogos que marcam o reinício da Premier League, após 101 dias de paralisação. A última partida em que a manifestação deve ocorrer será entre Manchester City e Burnley, no Etihad Stadium, na próxima segunda-feira (22).

O movimento Black Lives Metter tomou conta do futebol nas últimas semanas principalmente após o brutal assassinato de George Floyd durante abordagem policial no estado de Minnesota, nos .

"O e o estão orgulhosos com as ações dos jogadores e da equipe técnica de ambos os clubes de futebol durante os dez primeiros segundos do jogo da Premier League, expressando nosso apoio coletivo ao movimento Black Lives Matter”, publicou o Aston Villa em seu site oficial.

"Os dois clubes esperam que o ato de 'ajoelhar' envie uma forte mensagem de unidade e amplie as muitas mensagens de apoio dos jogadores da Premier League e de toda a família do futebol”, acrescentou o comunicado.