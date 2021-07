Por que Toni Kroos decidiu se aposentar da Alemanha?

Kroos disputou três Copas do Mundo no caminho, incluindo uma campanha espetacular em 2014 que terminou com o título alemão

O meia-campista alemão, Toni Kroos anunciou sua aposentadoria da seleção em suas redes sociais, após a eliminação da Alemanha nesta Eurocopa 2020. Kroos foi vencedor da Copa do Mundo de 2014, e somou 106 partidas em sua participação.

A estrela do Real Madrid tem apenas 31 anos, mas depois de estreiar em 2010 pela seleção, sente que é o momento certo para se aposentar e dedicar mais tempo a seu clube e sua família.

A última partida de Kroos pelo seu país, infelizmente foi na derrota por 2 a 0 na Euro, para a Inglaterra, no Estádio de Wembley. O jogador também tomou a decisão de deixar o time ao lado do técnico Joachim Löw.

Kroos estreiou pela Alemanha, em um amistoso contra a Argentina em março de 2010. Ele disputou três Copas do Mundo no caminho, incluindo uma campanha espetacular em 2014 que terminou com o título alemão, juntamente com mais três Eurocopas.

Ele alcançou a marca de 100 jogos pela Alemanha durante uma partida da Liga das Nações contra a Suíça. Kroos marcou 17 gols pelo seu país, e distribuiu 19 assistências.

Com todo o foco agora mudando para as questões do clube, o meio-campista está vinculado a um contrato com o Real Madrid até o fim da temporada de 2022/23.

Leia na íntregra o comunicado de Toni Kroos:

"Joguei pela Alemanha 106 vezes. Não haverá outra vez.

"Eu desejei muito, e dei tudo de novo, que no final seriam 109 jogos internacionais e que este grande título, a Eurocopa, teria acontecido no final.

“Há muito tempo havia decidido desistir deste torneio. Estava claro para mim há muito tempo que não estaria disponível para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

“Principalmente porque quero me concentrar totalmente nos meus objetivos com o Real Madrid nos próximos anos. Além disso, a partir de agora vou me permitir de forma deliberada interrupções que não existiam como jogador nacional há 11 anos.

"E, além disso, como marido e pai, também gostaria de estar ao lado de minha esposa e três filhos.

“Foi uma grande honra para mim poder usar esta camis por tanto tempo. Fiz isso com orgulho e paixão.

“Obrigado a todos os fãs e torcedores que me carregaram e apoiaram com os seus aplausos e gritos. E obrigado a todos os críticos pela sua motivação extra.

“No final, gostaria de agradecer muito a Joachim Löw. Ele me tornou um jogador nacional e campeão mundial. Ele confiou em mim. Há muito tempo escrevemos uma história de sucesso.

"Foi uma honra para mim estar bem, e boa sorte e sucesso para Hans Flick."