Inglaterra 2 x 0 Alemanha: Kane desencanta, English Team vence e avança na Euro 2020

Raheem Sterling é apenas o segundo jogador a marcar os três primeiros gols da Inglaterra em uma edição de um grande torneio (Copa do Mundo ou Euro), depois Gary Lineker, que fez isso na Copa do Mundo de 1986.

3 - Raheem Sterling is only the second player to score each of England's first three goals of an edition of a major tournament (World Cup/EUROs), after @GaryLineker did so at the 1986 World Cup. Magic. pic.twitter.com/SDfOiN3GSR