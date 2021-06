Quem será o novo técnico da Alemanha após saída de Joachim Low?

Joachim Low já havia anunciado que a Euro 2020 seria seu último torneio no comando da seleção alemã

E acabou. Com a derrota por 2 a 0 para a Inglaterra, nas oitavas de final da Euro 2020, Joachim Low não é mais técnico da Alemanha.

Campeão da Copa do Mundo de 2014, o treinador passou 15 anos na seleção alemã, mas não vinha apresentando resultados no atual processo de reconstrução e anunciou, então, que estaria de saída após a Euro. Até trouxe alguns nomes como Muller e Hummels, que estavam de fora da lista de convocados nos últimos tempos, mas não conseguiu ir longe do torneio.

"Após 15 anos no topo, o mais responsável é fazer uma pausa. Uma pausa emocional é importante para mim, estive muito tempo na seleção, não quero algo novo de imediato. Construi ligações incrivelmente fortes com meus jogadores e outros companheiros. Houveram momentos inesquecíveis. Conheci pessoas que são muito importantes para mim, na minha vida." declarou um emocionado Low em sua última entrevista como treinador da Alemanha, nesta terça-feira (29).

Marcante, Low esteve no comando de uma das maiores eras do futebol alemão e deixa a seleção com quase 70% de aproveitamento. Mas o mundo do futebol não para e o seu substituto já foi até anunciado.

Quem será o próximo treinador da Alemanha?

O próximo técnico da seleção alemã com a saída de Joachim Low será ninguém menos do que Hansi Flick, ex-treinador do Bayern de Munique.

Vencedor da Liga dos Campeões em 2019-20, fez campanha perfeita substituindo Niko Kovac em seu primeiro ano no time da Baviera e ganhou todos os títulos que conquistou. Em sua segunda temporada, porém, entrou em rota de colisão com a diretoria, principalmente envolvendo algumas contratações, e preferiu deixar o clube ao final da temporada 2020-21 para assumir a Alemanha.

Antes do Bayern, Flick havia passado quatro anos no Victoria Bammental, time amador, outros cinco no Hoffenheim - enquanto a equipe ainda estava nas divisões inferiores - e oito como assistente técnico de Low na seleção alemã..