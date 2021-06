Por que Thiago Silva é conhecido como "o Monstro"?

O experiente zagueiro brasileiro não mostra sinais de se aposentar depois de renovar seu contrato por mais um ano com o Chelsea

O zagueiro do Chelsea, Thiago Silva, revelou porque é conhecido como 'o Monstro'. O brasileiro revelou que não recebeu esse apelido da torcida, mas sim de um companheiro de time ainda quando atuava pelo Fluminense.

Capitão da seleção brasileira, Thiago certamente tem feito jus a esse apelido. Aos 36 anos, o zagueiro ainda atua em alto nível na Europa, sendo considerado um dos melhores do mundo na sua posição.

O jogador deve permanecer mais um ano em Stamford Bridge depois de renovar seu contrato com o clube inglês. Na temporada passada, desempenhou um papel fundamental na conquista do título da Liga dos Campeões com o Chelsea, a segurança do sistema defensivo do time de Thomas Tuchel passva muito pela formação com três zagueiros, onde Thiago atuava.

Em uma entrevista ao site oficial do Chelsea, o zagueiro contou porque é conhecido como 'o Monstro': “Em primeiro lugar, foi pelas boas atuações que tive e pela confiança que não só eu, mas toda a defesa deu ao nosso goleiro."

“Na verdade, não foi a torcida que deu esse apelido, foi o goleiro Fernando Henrique (ex-goleiro do Fluminense)."

“Foi ele quem deu esse apelido depois de uma jogada do adversário em que fiz uma boa recuperação e consegui evitar que marcassem gol."

"Então, ele olhou para mim e disse‘ Legal, Monstro! ’Então os fãs ouviram isso pelos microfones atrás do gol e começaram a me chamar de Monstro."

(Foto: Getty Images)

Thiago Silva fez seu nome na Europa depois de trocar o Fluminense pelo Milan em 2009, ele atuou três anos no San Siro, até se transferir para o Paris Saint-Germain, onde jogou por oito temporadas.

Campeão por onde passou, o zagueiro levantou troféus na Itália, França e Inglaterra. Pela seleção brasileira, Thiago já atuou por 95 jogos, conquistando a Copa das Confederações e a Copa América. Atualmente está disputando a Copa América aqui no Brasil com à seleção de Tite.

Thiago não dá sinais de querer se aposentar, o jogador ressalta que passou toda a sua carreira aprendendo com as pessoas ao seu redor para competir no melhor da sua forma.

Ele ainda comentou seu papel como zagueiro no futebol atual: "Os atacantes têm menos responsabilidades. Podem fazer as coisas com a intuição. Na defesa as coisas são um pouco mais sérias, em termos de posicionamento.

“Acho que o Thiago, de 22 anos, era um cara que queria aprender. Mesmo tendo feito uma boa temporada no Fluminense, ainda tinha muito que aprender."

"E o melhor é que estava preparado para aprender, isso é o que considero o melhor. Não adianta saber que você precisa aprender se falta paciência e compreensão das coisas, porque isso não funciona."