Copa América 2021 no Brasil: artilharia, garçons e classificação completa

Confira os líderes em gols, assistências e os principais números da atual edição do torneio de seleções sul-americanas

A Copa América de 2021, que começou neste domingo (13) com a partida entre Brasil e Venezuela, promete ter uma briga acirrada pelo posto de artilheiro da competição, com grandes estrelas do futebol mundial, como Neymar, Messi e Suárez despontando como os favoritos para levar o prêmio.

Além deles, outros nomes como Richarlison, Gabriel Jesus, Ángel Di María, Luís Muriel, Duván Zapata e Eduardo Vargas devem tornar a disputa ainda mais interessante.

E como qualquer atacante precisa de bons passes para marcar seus gols, a Goal também separa a lista dos dos garçons com mais assistência na competição.

Confira abaixo os jogadores que marcaram mais gols e deram mais passes decisivos na Copa América 2021.

Veja os números a seguir e a artilharia do torneio:

Os goleadores da Copa América 2021

POS. JOGADOR PAÍS GOLS PARTIDAS 1 Neymar Brasil 1 1 =1 Marquinhos Brasil 1 1

*Números atualizados em 13 de junho de 2021, às 19h26 (hora de Brasília).

Os líderes em assistências da Copa América 2021

POS. JOGADOR PAÍS ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Richarlison Brasil 1 1

Tabela completa da Copa América 2021

Lembrando que a competição tem dez seleções divididas em dois grupos, sendo que apenas o último colocado de cada chave não avança para as quartas de final.

Quem foi o artilheiro da última Copa América?

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Copa América de 2019 teve dois atacantes que atuavam no Brasil como artilheiros. Com três gols cada, Everton Cebolinha e Paolo Guerreiro, que, respectivamente, vestiram as camisas de Grêmio e Internacional naquele ano, dividiram o posto. Os dois também marcaram na grande final, que terminou com vitória e título para o Brasil.

Quem liderou a última Copa América em assistências?

Foto: ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images

Dois jogadores também terminaram empatados na briga pelo posto de garçom da Copa América de 2019: Roberto Firmino e Charlez Aránguiz, de Brasil e Chile, respectivamente, somaram três assistências cada na competição, em seis partidas disputadas.