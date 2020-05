Real Madrid renova com Casemiro, diz jornal

Segundo o Marca, o volante teria renovado até 2023

E Casemiro deve ficar no até 2023. Pelo menos é o que diz o jornal Marca, uma das principais publicações de Madri.

De acordo com a publicação, as atuações do volante brasileiro vem agradando - faz tempo - e seu contrato já foi estendido. Em 2023, quando o vínculo terminaria, o jogador já terá completado 31 anos.

Desta maneira, Casemiro deve chegar a uma marca impressionante: dez anos no Real Madrid. Depois de chegar sem nenhuma pompa na base do clube, tendo sido afastado do , o meio-campista foi ganhando espaço gradualmente até que se transformou em um dos pilares da equipe.

Melhor primeiro volante da (ao menos que você aponte outro que tenha sido melhor) ali num recorte das últimas cinco temporadas, Casemiro renova contrato com o Real Madrid segundo o jornal MARCA. pic.twitter.com/mH5ztKQmtw — Flavio Kavalo (@FlavinhoKavalo) May 26, 2020

Tetracampeão da Liga dos Campeões da Uefa pelo clube madrilenho, o brasileiro fez parte de um trio de meio de campo histórico, junto com Luka Modric e Toni Kroos. O croata, com 34 anos, já não está mais nos planos dos merengues e o alemão também tem contrato até 2023.

Assim, junto com Kroos, o brasileiro pode fazer parte de anos de transição na meiuca do time: nomes jovens como Federico Valverde, Martin Odegaard e Reinier devem cada vez mais conquistar seu espaço - e o primeiro já é titular absoluto. Além disso, o clube também tem interesse em Eduardo Camavinga, chamado de "o novo Casemiro".

O Marca ainda aponta que o volante é o jogador de todo o elenco que mais jogou na temporada atual, contando com a confiança absoluta de Zinedine Zidane. No auge de sua carreira, ainda deve ser importante por muito tempo no Real Madrid: o desejo do clube em renovar seu vínculo prova isso.

Caso a notícia se confirme, Casemiro deve garantir sua presença como titular do clube merengue pode mais três anos - e a torcida agradece.