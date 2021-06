Por que Paolo Guerrero não vai jogar a Copa América com o Peru?

O veterano ficou de fora da convocação de Ricardo Gareca e não jogará a Copa América

Por mais de 15 anos, Paolo Guerrero foi sinônimo de gols pela seleção peruana. Um dos maiores jogadores da história do país, foi fundamental na campanha que levou a equipe à Copa do Mundo de 2018 e ao vice-campeonato da Copa América em 2019.

Justamente por essas razões, muitos fãs ficaram surpresos ao observar que o veterano, hoje com 37 anos, não foi convocado pelo treinador Ricardo Gareca para o elenco peruano na disputa da Copa América 2021, que novamente acontecerá no Brasil.

Atualmente jogando pelo Internacional, já está recuperado de lesão que o tirou dos gramados por mais de sete meses, tendo até participado dos últimos jogos do Peru nas Eliminatórias Sul-Americanas contra Colômbia e Equador.

Diferente do que muitos esperavam, a razão pela não-convocação de Paolo Guerrero é puramente técnica. Gareca e o resto de sua comissão chegaram a conclusão de que o veterano não está bem fisicamente e ainda precisa se recuperar para ser útil ao time. Além disso, recebeu uma pancada em um dos treinamentos e não estava no mesmo ritmo de seus companheiros.

A expectativa é que o centroavante consiga evoluir fisicamente em sua recuperação de lesão no Inter e esteja em boa condição física para os próximos jogos das Eliminatórias, contra Uruguai e Brasil.

Para o lugar de Guerrero, Gareca preferiu convocar os atacantes Luis Iberico, do Melgar, Álex Valera, do Universitario, Gianluca Lapadula, do Benevento-ITA, e Santiago Ormeño, do León. Assim, a seleção peruana vai para a Copa América sem um dos maiores ídolos de sua história.

Começo do fim? Descanso antes de retorno ao alto nível? Só os primeiros capítulos irão revelar. Fato é que o Peru, pela primeira vez em muito tempo, não terá Paolo Guerrero como "garantia de gols" dentro da área.