Inter recebe más notícias do Departamento Médico após goleada na Libertadores

Rodinei e Zé Gabriel precisaram ser substituídos e serão reavaliados pela equipe médica

Após a boa recuperação na Copa Libertadores na terça-feira (27), com a goleada do Inter por 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira, o técnico Miguel Ángel Ramírez ganhou duas preocupações: o lateral direito Rodinei e o zagueiro Zé Gabriel. Os dois acabaram saindo antes do final do jogo da última noite, no Estádio Beira-Rio.

Rodinei, que está de retorno acertado para o Flamengo, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Zé Gabriel sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda. Os dois serão reavaliados diariamente para saber se terão ou não condições para o jogo de domingo (2), contra o Juventude, na primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

O Departamento Médico colorado também atualizou a situação do centroavante Paolo Guerrero, que está com uma tendinite no joelho direito, o mesmo que sofreu ruptura do ligamento cruzado em agosto de 2020. Segundo os médicos do Inter, esta situação é normal em atletas que foram submetidos à reconstrução do ligamento cruzado anterior. Dessa forma, Guerrero permanecerá em tratamento na fisioterapia e não tem previsão de quando irá retornar aos gramados.

Quem foi liberado para voltar aos treinos é o zagueiro Lucas Ribeiro, que teve diagnosticado um edema no joelho esquerdo, na estreia colorada na Libertadores da América, contra os bolivianos do Always Ready. Lucas Ribeiro é cotado para voltar ao time no compromisso do final de semana.