Guerrero pode voltar a jogar pelo Inter: quanto tempo ele ficou parado?

O peruano sofreu uma grave lesão em agosto de 2020 e não atuou desde então

Depois de muitos meses afastado por conta de uma lesão, Paolo Guerrero se prepara para voltar a atuar pelo Internacional. O centroavante fez sua última partida em agosto de 2020, quando lesionou o ligamento anterior cruzado, que o obrigou a fazer uma cirurgia de reconstrução.

Guerrero já está recuperado da lesão e já treina com os companheiros no CT do Internacional, mas ainda não foi relacionado para nenhum jogo - o Colorado trata o retorno do peruano aos gramados com muita cautela. O clube não queria queimar etapas ou se precipitar de forma que a lesão pudesse piorar.

E o jogo contra o Ypiranga, pelo Campeonato Gaúcho, neste domingo (14), pode marcar a volta de Guerrero. A informação do GE.com é de que o centroavante depende apenas de uma última avaliação médica, a ser realizada no sábado, para ser relacionado para a partida.

A intenção do Inter é que o retorno aos gramados aconteça aos poucos, alguns minutos por jogo até que esteja 100% para voltar à sua posição no time. O jogador, porém, está ansioso para retomar as atividades, na primeira conversa com Miguel Ángel Ramírez, ele já se disse pronto para voltar.

Há quanto tempo Guerrero está afastado?

O último jogo do centroavante foi em 16 de agosto de 2020, na derrota para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele ficou em campo por 66 minutos, tempo o suficiente para marcar um gol, antes de sair com o ligamento cruzado rompido.

No domingo, dia de sua possível estreia, o peruano estará completando 210 dias parado, tratando a lesão que o tirou de boa parte da temporada 2020 - foram apenas 15 jogos pelo Inter, tendo marcado dez gols.

Para sua recuperação, Guerrero trabalhou no CT do Inter e da seleção peruana, além de comprar uma esteira com tecnologia anti-gravidade da Nasa. O equipamento permitia que o jogador continuasse os exercícios para não perder a forma física e também para que pudesse começar a correr sem risco de piorar a lesão.

Além de uma possível volta de Guerrero aos gramados, o jogo pode marcar a estreia de Ramirez como novo treinador do Inter. O espanhol está apenas esperando a publicação de seu nome no BID da CBF para poder comandar o Colorado.

A partida será no domingo (14), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.