Por que os torcedores do Flamengo criaram a hashtag "Pulgar não"

Jogador chileno, contratação nova do rubro-negro, já teve problemas com a justiça

O Flamengo acertou com mais um reforço para 2022. O chileno Erick Pulgar, de 28 anos, pertencia à Fiorentina e estava emprestado para o Galatasaray. Pulgar chega ao Rubro-Negro por cerca de 2,5 milhões de euros segundo apurado pela reportagem da GOAL.

A curiosidade é que, ao contrário do visto nos casos de Arturo Vidal e Everton Cebolinha, a nova contratação não mobilizou tanto o torcedor rubro-negro. Na verdade, houve até mesmo parte dos flamenguistas que iniciaram uma campanha para que Pulgar não chegasse ao Flamengo.

Quando a notícia sobre as negociações foi dada, um grupo ajudou a emplacar uma hashtag intitulada #pulgarnão. O motivo, contudo, não é o nível de futebol do jogador da seleção chilena ou alguma outra polêmica do passado que envolvesse o Flamengo. A motivação envolve algo bem mais sério.

Em 2013, Pulgar foi preso preventivamente por não ter prestado socorro a um senhor de 66 anos que o atleta, então com 18 anos, havia atropelado. A vítima acabou morrendo.

Já em julho deste ano, a TNT Sports Chile noticiou que Pulgar foi denunciado por envolvimento no estupro de uma mulher de 24 anos. Segundo informações do repórter Eric Faria, do Grupo Globo, o Flamengo buscou informações sobre este último caso e obteve a resposta de que Pulgar não teria tido envolvimento no crime.