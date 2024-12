As contratações do Flamengo na era Rodolfo Landim

Copa do Brasil

De Gabigol a Bruno Viana, relembre os reforços do Rubro-Negro entre 2019 e 2024

Após dois mandatos, Rodolfo Landim encerrou sua passagem como presidente do Flamengo, mas conseguiu um lugar na história rubro-negra. Afinal de contas, sob sua batuta, o clube voltou a conquistar a Libertadores, além de títulos do Brasileirão e outras taças relevantes.

O caminho das conquistas foi marcado por momentos inesquecíveis, como o 2019 do time treinado por Jorge Jesus, e também por um poderio financeiro que faz do Flamengo um dos principais compradores do futebol brasileiro atual.

Sob mandato de Rodolfo Landim, por exemplo, o Flamengo contratou ídolos como Gabigol e Arrascaeta. No total, foram 41 contratações entre 2019 e 2024, com algumas dando muito certo e outras tendo uma passagem um pouco mais modesta pelo clube da Gávea. Relembre abaixo!