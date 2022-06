Por que o Palmeiras joga de meias cinzas contra o Atlético-MG?

"Por um futuro mais verde", o clube mudou as cores do uniforme titular para conscientização do desmatamento

O Palmeiras apareceu um pouco diferente no jogo deste domingo (5), diante do Atlético-MG. Além de jogar de branco, mesmo sendo mandante da partida, o Verdão terá meiões cinzas completando o uniforme. E tudo isso faz parte de um plano de conscientização.

5 de junho, além de ser a data da partida entre Palmeiras x Atlético-MG, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, também é Dia Mundial do Meio-Ambiente. Aproveitando a coincidência das datas, o clube paulista vai usar o uniforme de jogo para alertar sobre o desmatamento.

De acordo com um comunicado divulgado pelo clube, o uniforme banco, que normalmente é usado pelo Palmeiras apenas em jogos fora de casa, vai representar a falta que o verde faz, em alusão à diminuição das áreas verdes e árvores, que será reforçado pela mensagem "Por um futuro mais verde" estampada na camisa dos jogadores.

Já as meias cinzas servem para simbolizar o aumento do desmatamento e da poluição no mundo. É a primeira vez em seus mais de 100 anos de história que o Palmeiras usa meias desta cor.

Pela primeira vez em nossa história, entraremos em campo com os meiões cinzas. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, reforçamos que o verde faz muita falta! 🌳🌿 ➤ https://t.co/QvtNkn34h8#AvantiPalestra #PorUmFuturoMaisVerde#JuntosNoBrasileirão #PALxCAM pic.twitter.com/TGQdOn1e1a — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 5, 2022

"O Palmeiras é uma instituição com o compromisso de sempre lutar por uma sociedade melhor, incentivando comportamentos e atitudes conscientes em relação ao meio ambiente. Sabemos da visibilidade do futebol no Brasil e é nosso dever utilizá-la para promover campanhas como esta", disse a presidente do Verdão, Leila Pereira.

"A iniciativa deste domingo faz parte do programa 'Por Um Futuro Mais Verde', que busca consolidar o Palmeiras como uma organização responsável e geradora de impacto positivo para a indústria do futebol e toda a sociedade. O projeto de responsabilidade institucional conta com pilares econômico, social e ambiental", escreveu o clube em comunicado.

Dentro de campo, Palmeiras e Galo, empatados com 16 pontos, brigam pela liderança do Campeonato Brasileiro, que é do Corinthians, que chegou aos 18 pontos ao vencer na rodada.