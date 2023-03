Por que o Cruzeiro mudou o visual da Raposa, seu mascote?

Equipe anunciou alteração na última quinta-feira (23); torcedores protestaram em frente à Toca da Raposa

Mascote que representa o Cruzeiro desde 2003, o Raposão sofreu diversas remodelações durante os 20 anos de existência. Nesta última quinta-feira (23), dia em que o personagem completou duas décadas, a equipe mineira anunciou uma nova mudança em seu design.

O motivo da alteração nas aparências do Raposão e do Raposinha, que surgiu em 2008, foi para que os mascotes ficassem de fato mais parecidos com raposas. O mais velho ficou com a pelagem mais clara, enquanto o mais novo com pelos avermelhados. As bocas das fantasias, além disso, têm movimento, para dar vida aos personagens.

Vale destacar que alguns torcedores do Cruzeiro, porém, não gostaram da remodelagem dos mascotes. As redes sociais foram enchidas com memes sobre a mudança, desde comparar o novo Raposão com um "vira-lata caramelo" até algumas publicações de "saudades" do antigo modelo. Veja:

Torcedores, alguns deles membros da organizada "Máfia Azul", protestaram em frente à Toca da Raposa, pedindo a volta dos antigos Raposão e Raposinho. As pessoas gritavam em formato de música: "Ronaldo, gordão, devolve o Raposão".

O Raposão foi assumido como mascote da equipe em 2003, quando apareceu na final do Campeonato Mineiro, na vitória do Cabuloso sobre o rival Atlético-MG por 4 a 2. Nesse mesmo ano, a equipe ainda venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, aos comandos de Vanderlei Luxemburgo.